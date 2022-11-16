Свежий выпуск

​​​​​​​Вместо тысячи слов

Юлия Пулина

Фонды Жезказганского историко-археологического музея пополнились сразу на тысячу экспонатов.

Коллекцию банкнот и монет разных стран передал в дар музею заслуженный работник физической культуры и спорта Казахстана, чемпион РК по самбо Болатбек Кажаев из Атбасара.

Все занимательное собрание можно увидеть на стендах музейной выставки об истории тенге, которая приурочена к Дню национальной валюты Казахстана. Среди представленных в экспозиции двух тысяч образцов – копии монет, найденных при археологических раскопках в Улытау, денежные знаки разных эпох и стран, брендовая продукция банков, коллекция тенге с 1993 года.

Нумизматическую коллекцию Болатбек Кажаев собирал долгие годы. Он давно знаком с краеведом, депутатом маслихата области Улытау Бактия­ром Кожахметовым. Ему он рассказал о своем собрании и отметил, что хочет подарить его музею Жезказгана.

– Оказывается, начало его судьбоносной карьеры было положено в нашем городе. Когда ему было около двадцати лет, он приехал в Жезказган, прожил здесь три года, – отметил Бактияр Кожахметов.

Здесь будущий коллекционер увлекся единоборствами – самбо, қазақша күрес, карате. Этот выбор определил его будущее – свою жизнь он посвятил спорту. Болатбек Кажаев признался, что питает самые искренние теплые чувства к Жезказгану, и в знак благодарности хотел бы сделать подарок городу. Сам он выезжал за границу нечасто, но собрать коллекцию ему помогали друзья, коллеги, знакомые.

– Это потрясающая коллекция, – подчеркнул Бактияр Кожахметов. – В ней собрана валюта всех стран мира, не хватало только банкнот и монет одного государства, но потом он нашел и их. Его коллекция – дар музею – достойна восхищения.

Изначально коллекционер собирал бумажные и металлические денежные знаки парами. В итоге получилось, что на одну страну приходится по несколько одинаковых экземпляров, то есть у музея появился еще и обменный фонд.

Сотрудники историко-археологического музея Жезказгана с благодарностью приняли дар Болатбека Кажаева и считают знаменательным тот факт, что коллекция прибыла накануне Дня национальной валюты Казахстана.

– Мы как раз планировали выставку по истории тенге, – рассказала директор музея Раушан Капарова. – И несказанно рады пополнению наших фондов. Уверена, экспозиция порадует не только молодежь, но и старшее поколение, ведь многие из нас увлекались филателией или нумизматикой. Особое место на выставке, конечно же, отведено нацио­нальной валюте – одному из символов независимого Казахстана. Экспозиция получилась и интересной, и познавательной.

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