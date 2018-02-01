В Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших.

В соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» 25 марта 2018 года состоятся выборы депутатов маслихатов на освободившиеся мандаты. Как сообщили в ЦИКе, избирательная кампания будет проходить в 68 округах Рес­публики Казахстан.

Так, по Акмолинской области будут избраны 3 депутата, Актюбинской – 4, Алматинской и Атырауской – по 6, Восточно-Казахстанской – 2, Жамбылской – 3, Западно-Казахстанской – 4, Карагандинской – 9, Костанайской – 13, Кызылординской – 4, Мангистауской – 1, Павлодарской – 5, Северо-Казахстанской – 3, Южно-Казахстанской – 3, по городу Алматы – 2. В Астане выборы депутатов маслихатов вместо выбывших не будут проводиться в связи с отсутствием свободных округов.

Таким образом, из 68 депутатов 10 будут избраны в областные, 17 – в городские и 41 – в районные маслихаты.

Основными причинами досроч­ного прекращения полномочий депутатов стали выезд на постоянное место жительства за пределы соответствующих административно-территориальных округов, переход на другую работу или личное заявление.

Выдвижение кандидатов в депутаты продлится до 25 февраля 2018 года.