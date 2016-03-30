​Вместо выявления нарушений – их предупреждение

Во исполнение поставленных целей 12 ноября 2015 года Президент РК подписал Закон «О государственном аудите и финансовом контроле», в котором четко обозначены функции органов, уполномоченных проводить государственный аудит. Это, прежде всего, внешний аудит, осуществляемый Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета, а также ревизионными комиссиями областей, и внутренний аудит, проводимый уполномоченным органом в лице Комитета финансового контроля Министерства финансов и службами внутреннего аудита центральных государственных и местных исполнительных органов.

Чем же отличается внутренний государственный аудит от государственного финансового контроля?

В первую очередь тем, что акцент смещается с выявления и констатации фактов нарушений на их предупреждение и устранение причин для их совершения.

Счетный комитет и ревизионные комиссии в соответствии с законом будут давать оценки эффективного и законного управления национальными ресурсами (финансовыми, природными, производственными, кадровыми, информационными) для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны, с усилением экспертно-аналитической работы.

В свою очередь органы внутреннего государственного аудита нацелены на анализ и оценку достижения прямых и конечных результатов, преду­смотренных в документах Системы государственного планирования республики, надежности и достоверности финансовой и управленческой информации, эффективности внутренних процессов организации деятельности государственных органов, качества оказываемых государственных услуг и сохранности активов государства.

В реализацию функций, поставленных перед государственным аудитом, уже разработаны и вступили в действие более 30 нормативных правовых актов, регулирующих процессы внешнего и внутреннего госаудита. Законотворческая работа на этом не завершена, предстоит принять еще процедурные стандарты, которыми будут установлены единые требования к проведению государственного аудита.

Ранее, до вступления в силу Закона «О государственном аудите и финансовом контроле», проверяющие проводили проверки по плану, с периодичностью один раз в два года. После принятия закона проверки будут осуществляться на основании системы управления рисками. Более того, законодательством предусмотрен механизм взаимодействия органов внешнего и внутреннего государственного аудита, который исключит возможность двойных проверок.

Если говорить о деятельности уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту, представленного Комитетом финансового контроля Министерства финансов РК, а в будущем – Комитетом внутреннего государственного аудита, то суть ее заключается в осуществлении камерального контроля. Данный вид контроля – это совершенно новый механизм осуществления функций в государственном управлении ресурсами. Его особенностью является проведение проверок соблюдения требований действующего законодательства без выхода на объекты аудита, посредством анализа данных с помощью информационных систем Министерства финансов.

С начала текущего года уже достигнуты определенные результаты. Так, за январь-февраль 2016-го через информационные системы Министерства финансов было проверено 34 тыс. процедур государственных закупок на сумму более 220 млрд тенге, из которых с нарушением проведены 9 тыс. закупок на сумму 66 млрд тенге. По этим закупкам были направлены уведомления об устранении нарушений. По результатам проделанной работы уже приведены в соответствие с требованиями законодательства более 3 тыс. процедур на общую сумму 13,5 млрд тенге.

Особо отметим, что в случае своевременного устранения нарушений руководители объектов аудита освобождаются от административной ответственности. Если же нарушения в установленный срок не устраняются, то используется механизм приостановления расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита.

В новом законе важная роль отведена службам внутреннего аудита, которые должны стать инструментом первого руководителя для достижения поставленных целей, помогать выявлять слабые места и вырабатывать действенные рекомендации для повышения эффективности деятельности всего государственного органа и его подведомственных организаций.

При выполнении этой работы службы не ограничены в своих полномочиях, и главная их цель – проведение аудита эффективности. Министерством финансов разработано типовое положение о службах внутреннего аудита, в котором обозначены основные их функции.

В связи с этим в первую очередь работники служб внутреннего аудита центральных государственных и местных исполнительных органов должны переориентировать свою деятельность с выявления нарушений на проведение анализа, оценки функционирования всех бизнес-процессов государственного органа и его подразделений для установления скрытого потенциала, трудовых и финансовых ресурсов.

Еще одно нововведение – во всех государственных органах для совершенствования их деятельности в рамках внутреннего государственного аудита должен быть создан консультативно-совещательный орган – Совет по государственному аудиту и рискам, возглавляемый первым руководителем государственного органа.

Для организации этой работы и достижения целей государственного аудита необходим первоклассный профессиональный аппарат государственных аудиторов, который позволит проводить соответствующую работу, связанную с предупреждением нарушений и повышением эффективности управления.

Поэтому законом предусмотрена сертификация специалистов в Нацио­нальной комиссии, членами которой будут представители Администрации Президента, Правительства, общественных организаций и депутаты.

Сначала претендентам на звание государственных аудиторов необходимо успешно пройти обучение по определенным дисциплинам и подтвердить свои знания, и только потом они обязаны будут пройти собеседование в Национальной комиссии и получить звание государственного аудитора.

Хотелось бы также отметить и высокую персональную ответственность, которую несут государственные аудиторы за нарушение основных принципов и стандартов государственного аудита и финансового контроля, закрепленных на законодательном уровне.

В итоге государство должно получить знающих и компетентных аудиторов и аналитиков, которые помогут создать действенный и эффективный механизм управления, позволяющий рационально использовать национальные блага и ресурсы.