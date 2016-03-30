​Вместо выявления нарушений – их предупреждение

Свежий выпуск
Шолпан ШАЙНАЗАРОВА, заместитель председателя Комитета финансового контроля МФ РК

Во исполнение поставленных целей 12 ноября 2015 года Президент РК подписал Закон «О государственном аудите и финансовом контроле», в котором четко обозначены функции органов, уполномоченных проводить государственный аудит. Это, прежде всего, внешний аудит, осуществляемый Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета, а также ревизионными комиссиями областей, и внутренний аудит, проводимый уполномоченным органом в лице Комитета финансового контроля Министерства финансов и службами внутреннего аудита центральных государственных и местных исполнительных органов.

Чем же отличается внутренний государственный аудит от государственного финансового контроля?

В первую очередь тем, что акцент смещается с выявления и констатации фактов нарушений на их предупреждение и устранение причин для их совершения.

Счетный комитет и ревизионные комиссии в соответствии с законом будут давать оценки эффективного и законного управления национальными ресурсами (финансовыми, природными, производственными, кадровыми, информационными) для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны, с усилением экспертно-аналитической работы.

В свою очередь органы внутреннего государственного аудита нацелены на анализ и оценку достижения прямых и конечных результатов, преду­смотренных в документах Системы государственного планирования республики, надежности и достоверности финансовой и управленческой информации, эффективности внутренних процессов организации деятельности государственных органов, качества оказываемых государственных услуг и сохранности активов государства.

В реализацию функций, поставленных перед государственным аудитом, уже разработаны и вступили в действие более 30 нормативных правовых актов, регулирующих процессы внешнего и внутреннего госаудита. Законотворческая работа на этом не завершена, предстоит принять еще процедурные стандарты, которыми будут установлены единые требования к проведению государственного аудита.

Ранее, до вступления в силу Закона «О государственном аудите и финансовом контроле», проверяющие проводили проверки по плану, с периодичностью один раз в два года. После принятия закона проверки будут осуществляться на основании системы управления рисками. Более того, законодательством предусмотрен механизм взаимодействия органов внешнего и внутреннего государственного аудита, который исключит возможность двойных проверок.

Если говорить о деятельности уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту, представленного Комитетом финансового контроля Министерства финансов РК, а в будущем – Комитетом внутреннего государственного аудита, то суть ее заключается в осуществлении камерального контроля. Данный вид контроля – это совершенно новый механизм осуществления функций в государственном управлении ресурсами. Его особенностью является проведение проверок соблюдения требований действующего законодательства без выхода на объекты аудита, посредством анализа данных с помощью информационных систем Министерства финансов.

С начала текущего года уже достигнуты определенные результаты. Так, за январь-февраль 2016-го через информационные системы Министерства финансов было проверено 34 тыс. процедур государственных закупок на сумму более 220 млрд тенге, из которых с нарушением проведены 9 тыс. закупок на сумму 66 млрд тенге. По этим закупкам были направлены уведомления об устранении нарушений. По результатам проделанной работы уже приведены в соответствие с требованиями законодательства более 3 тыс. процедур на общую сумму 13,5 млрд тенге.

Особо отметим, что в случае своевременного устранения нарушений руководители объектов аудита освобождаются от административной ответственности. Если же нарушения в установленный срок не устраняются, то используется механизм приостановления расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита.

В новом законе важная роль отведена службам внутреннего аудита, которые должны стать инструментом первого руководителя для достижения поставленных целей, помогать выявлять слабые места и вырабатывать действенные рекомендации для повышения эффективности деятельности всего государственного органа и его подведомственных организаций.

При выполнении этой работы службы не ограничены в своих полномочиях, и главная их цель – проведение аудита эффективности. Министерством финансов разработано типовое положение о службах внутреннего аудита, в котором обозначены основные их функции.

В связи с этим в первую очередь работники служб внутреннего аудита центральных государственных и местных исполнительных органов должны переориентировать свою деятельность с выявления нарушений на проведение анализа, оценки функционирования всех бизнес-процессов государственного органа и его подразделений для установления скрытого потенциала, трудовых и финансовых ресурсов.

Еще одно нововведение – во всех государственных органах для совершенствования их деятельности в рамках внутреннего государственного аудита должен быть создан консультативно-совещательный орган – Совет по государственному аудиту и рискам, возглавляемый первым руководителем государственного органа.

Для организации этой работы и достижения целей государственного аудита необходим первоклассный профессиональный аппарат государственных аудиторов, который позволит проводить соответствующую работу, связанную с предупреждением нарушений и повышением эффективности управления.

Поэтому законом предусмотрена сертификация специалистов в Нацио­нальной комиссии, членами которой будут представители Администрации Президента, Правительства, общественных организаций и депутаты.

Сначала претендентам на звание государственных аудиторов необходимо успешно пройти обучение по определенным дисциплинам и подтвердить свои знания, и только потом они обязаны будут пройти собеседование в Национальной комиссии и получить звание государственного аудитора.

Хотелось бы также отметить и высокую персональную ответственность, которую несут государственные аудиторы за нарушение основных принципов и стандартов государственного аудита и финансового контроля, закрепленных на законодательном уровне.

В итоге государство должно получить знающих и компетентных аудиторов и аналитиков, которые помогут создать действенный и эффективный механизм управления, позволяющий рационально использовать национальные блага и ресурсы.

Популярное

Все
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы
Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан
Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача
У плывущих на одном корабле – одна судьба
Главное – верить в себя
На высоком уровне
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы
Оказались не в том месте и не в то время
Наравне со сверстниками
Центр привлечения инвестиций
Батареи не греют, а счета растут
С заботой о племенном стаде
Шалят не по-детски
В ожидании будущего
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Свежий выпуск
Современное предприятие: преимущества работы Рудненского це…
Свежий выпуск
Общегородская ярмарка вакансий пройдет 24 ноября в столице
Свежий выпуск
50 новых автомобилей получили поликлиники столицы
Свежий выпуск
Декада к Всемирному дню борьбы со СПИДом проходит в столице

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]