Общество
Вместо заголовка поставить лид
Михаил Тё, Жамбылская область

Развеяли сомнения

Местные жители не поверили в честность предоставления грантов для развития предпринимательства.

После объявления о начале приема заявок на порталах Qolday.kz и Business.enbek.kz для получения государственных грантов с целью реализации бизнес-идей в рамках программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» и Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы в обществе разгорелись споры, появилось недовольство. Люди с недоверием отнеслись к установленной системе распределения средств.

– Государственный грант – это безвозмездно предоставляемый стартовый капитал, целевым назначением которого являются запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет от 1 225 200 до 5 миллионов тенге, – проинформировал руководитель управления превенции областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Даурен Омаров. – Старт программы по выдаче безвозмездных грантов вызвал ажиотаж и горячий спор о проз­­рачности их получения. В связи с этим на площадке «Антикор орталығы» в рамках проекта «Адал көмек» был организован масштабный прием граждан с привлечением специалистов данной сферы для разъяснительной работы, а также предотвращения коррупционных рисков и конфликта интересов.

По его словам, коррупционные риски полностью исключены, так как все документы подаются в режиме онлайн через автоматизированную систему. Она предусматривает отсутствие контакта с работниками при приеме документов. Более того, каждый потраченный тиын должен отражаться в чеках. Об этом и подробных условиях получения грантов рассказали руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев и глава городского центра занятости населения Адильхаир Атин.

На встрече, продлившейся несколько часов, обсуждались условия получения грантов для расширения бизнеса, приводились примеры удачных стартапов, передовых бизнес-идей, а также была оказана правовая консультация для получения льготного кредитования. Проб­лемные вопросы двух граждан, касающиеся финансирования развития бизнеса, взяты на личный контроль руководителем управления предпринимательства.

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Чтобы не дорожало
Качай танцпол, нефть, озера
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Надежда на жизнь
Сказка про битумного бычка
Требуются мельники
Не просто матч, а суперигра!
Услуги нет, но вы ждите
Вдохнуть жизнь в села
Строить школы нужно в срок!
Контракты на «заморозку» цен
Земледелие с приставкой «smart»
Союз домбры и слова
Важность межрелигиозного диалога
Подарок малой родине
Проблема, требующая решения
Музыка на склоне гор
Спортивные планы
Все лето в водной блокаде
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Сокровища курганов Сарыарки
Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане
Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Общество
Все лето в водной блокаде
Общество
Услуги нет, но вы ждите
Общество
Бывшего ответсекретаря МИД и экс-посла РК в Узбекистане опр…
Общество
Новую Концепцию молодежной политики разработают в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]