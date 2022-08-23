Вместо заголовка поставить лид

Развеяли сомнения

Местные жители не поверили в честность предоставления грантов для развития предпринимательства.

После объявления о начале приема заявок на порталах Qolday.kz и Business.enbek.kz для получения государственных грантов с целью реализации бизнес-идей в рамках программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» и Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы в обществе разгорелись споры, появилось недовольство. Люди с недоверием отнеслись к установленной системе распределения средств.

– Государственный грант – это безвозмездно предоставляемый стартовый капитал, целевым назначением которого являются запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет от 1 225 200 до 5 миллионов тенге, – проинформировал руководитель управления превенции областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Даурен Омаров. – Старт программы по выдаче безвозмездных грантов вызвал ажиотаж и горячий спор о проз­­рачности их получения. В связи с этим на площадке «Антикор орталығы» в рамках проекта «Адал көмек» был организован масштабный прием граждан с привлечением специалистов данной сферы для разъяснительной работы, а также предотвращения коррупционных рисков и конфликта интересов.

По его словам, коррупционные риски полностью исключены, так как все документы подаются в режиме онлайн через автоматизированную систему. Она предусматривает отсутствие контакта с работниками при приеме документов. Более того, каждый потраченный тиын должен отражаться в чеках. Об этом и подробных условиях получения грантов рассказали руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев и глава городского центра занятости населения Адильхаир Атин.

На встрече, продлившейся несколько часов, обсуждались условия получения грантов для расширения бизнеса, приводились примеры удачных стартапов, передовых бизнес-идей, а также была оказана правовая консультация для получения льготного кредитования. Проб­лемные вопросы двух граждан, касающиеся финансирования развития бизнеса, взяты на личный контроль руководителем управления предпринимательства.