Вместо завода – ресторан

Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики.

В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) для осуществления инвестиционных и инновационных проектов на внеконкурсной основе выделяются крупные участки земли. Однако имеются факты, когда вместо инновационных производств выделенные гектары продаются под строительство многоквартирных жилых домов, ресторанов, автомоек…

В качестве примера приведен случай, когда в одном из крупных городов страны СПК было выделено 679 га, из которых 254 га ушло под строительство жилья, 96 га – для коммерческих объектов и лишь 5 га заняли завод и его производственная база.

В качестве варианта решения проблемы участники совещания предложили исключить возможность внеконкурсного предоставления земель СПК, что позволит обеспечить прозрачность их выделения, увеличить объем поступлений в бюджет от продажи участков на аукционных торгах.

Также на заседании было отмечено, что в сфере ремонта магистральных железнодорожных сетей лишь несколько компаний имеют возможность предоставлять свои услуги. Это связано с высокими квалификационными требованиями, которые предъяв­ляются к поставщикам услуг по ремонту железнодорожных путей. В этой связи, как сообщила пресс-служба Премьер-министра, Алихан Смаилов поручил фонду «Самрук-Қазына» пересмотреть требования в сторону их смягчения для создания в данной сфере подлинно конкурентных условий.