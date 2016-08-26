​Вмятина

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Валентина ФИРОНОВА

Ударом по самолюбию стал камень, запущенный кем-то в крыло его машины. Разгневавшись, он выскочил из кабины, готовый растерзать в клочья хулигана. Вышел и увидел мальчишку, который с каким-то отчаяньем сказал:

– Это я бросил камень! Хочешь, бей меня, но только помоги моему брату! Он парализованный. Тут рядом склон, я катал его в коляске и не удержал. Он упал, а у меня не хватает сил его поднять. Он там лежит! Я давно голосую, но никто не останавливается. Я от отчаяния бросил камень, чтобы хоть кто-то остановился.

И действительно, водитель огляделся и увидел лежащего рядом с коляской инвалида с разбитым о камни лицом. Мальчишка плачет, брат стонет. Парень помог посадить упавшего. И сам на себя будто другими глазами посмотрел. Радость от проявленного милосердия оказалась больше той радости, которую он испытывал после покупки машины. И вмятину на крыле он устранять не стал. Она теперь ему напоминает о том, что есть радость больше той, которую испытываешь, когда приобретаешь вещь.

Рассказав о случившемся, мой знакомый помолчал, а потом добавил:

– Если у вас тоже были такие ситуации в жизни, то вы, наверное, хороший и счастливый человек, а если не было, вы, наверное, очень хороший, но пока несчастный человек, потому что вам не с чем сравнить. Я на своем опыте убедился в опасности равнодушия.

Я рискнула с ним поспорить, заявив, что нередко люди принимают за равнодушие то, что таковым не является. Почему? – Да из-за собственного равнодушия! Очень хочется человеческого участия – но в той и только в той форме, которую ты сам разработал и спроектировал. Иное не принимаем, потому что равнодушны к другим, и нам вовсе не интересны их чувства и намерения.

В большинстве случаев это оценочное суждение. Человеку, уличенному в равнодушии, выносится порицание за его холодность и безучастность. Например, невнимательный сын равнодушен к бедам престарелой матери – окружающие понимающе кивают и брезгливо морщатся. Истоки никого не интересуют.

Стоит заговорить о равнодушии и вынести это слово на страницы газеты, у большинства это речение сразу же прое­цируется с собственным житейским опытом. Одни вздыхают о неразделенной любви, другие – о человеческом безразличии и холодности, помянув соседям, друзьям и родственникам свое одиночество. Но эти оценки прямолинейны, а жизнь слишком сложна. Пугающе сложна! И стоит ли ее упрощать, коллекционируя обиды и непонимание?

Добра, если подумать, гораздо больше, чем кажется. Просто мы его не всегда замечаем. А ведь только то и надо, что зрение свое сделать благодарным, способным понимать другого человека. Зацикленность на себе «несчастном» – нередко причина невосприимчивости к самочувствию других. Не зря Антон Павлович Чехов называл равнодушие параличом души и преждевременной смертью.

Есть о чем подумать!

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