​Вначале победа, следом – разгром

Вслед за транснациональными турнирами – Континентальной и Высшей хоккейной лиг – наконец-то стартовал и чемпионат Казахстана, который с нынешнего сезона получил статус международного. Но обо всем по порядку.

После неудачи в первой игре в рамках КХЛ (проигрыш «Адмиралу» из Владивостока – 1:3) столичный «Барыс» смог одержать победу над гос­тившим у него хабаровским «Амуром» – 3:2. Счет в матче был открыт в конце первого периода – заброшенной шайбой отметился нападающий россиян Томаш Зогорна.

Во втором периоде команда хозяев забила два гола усилиями Антона Сагадеева и Алексея Маклюкова, а дальневосточники отличились удачным броском форварда Игоря Руденкова. На 50-й минуте «барсы» вышли вперед благодаря нападающему Корбану Найту, который и установил окончательный счет в игре.

В рамках турнира ВХЛ, который носит название «Кубок Шелкового пути», в поединки вступили две из трех казахстанских команд. В качестве действующего чемпиона первенства карагандинская «Сарыарка» провела два очень упорных поединка против тюменского «Рубина» и ангарского «Ермака». В первой встрече обладатели Кубка Петрова упустили победу после серии буллитов (2:3), зато в следующей смогли одолеть соперника, причем также после серии буллитов со счетом 3:2.

Неудачным получился дебют в ВХЛ у столичного «Номада», который в первом же поединке, причем на своей площадке («кочевники» выступают в столичном дворце спорта «Казахстан»), был разгромлен тюменским «Рубином» со счетом 1:5. Надеемся, что в дальнейшем фарм-клуб «Барыса» все-же соберется и не будет так сильно расстраи­вать своих поклонников.

Одно из самых интересных событий произошло в нашем национальном первенстве. С нынешнего года чемпионат Казахстана пополнился сразу двумя клубами – местным «Актобе» и ташкентским «Хумо-2». В Узбекистане сейчас уделяют пристальное внимание этому вида спорта, в Ташкенте построен великолепный дворец на 12,5 тыс. мест.

Создана хоккейная команда «Хумо» (название мифи­ческой птицы счастья), которая 11 сентября проведет свой первый поединок в рамках ВХЛ с клубом из Рязани. Уже через год-два наши южные соседи готовы будут выступить и в КХЛ, а пока пройдут обкатку в чемпионатах Казахстана и России, причем, конечно же, пока узбеки будут пользоваться силами легионеров.

Свой первый исторический поединок ташкентцы в пятницу провели в Павлодаре против местного «Иртыша». Фарм-клуб «Хумо» очень удивил, одержав победу в овертайме с итоговым счетом 4:3 над одним из фаворитов турнира. Возможно, что это вкупе с недооценкой соперника был и своеобразный подарок дебютантам. Ведь уже в следующем поединке павлодарцы были более чем убедительны, разгромив гос­тей всухую со счетом 6:0.

Очень уверенно о себе заявил и еще один новичок лиги – «Актобе», который два стартовых поединка провел в гостях, играя против «Темиртау». В первой игре клуб с запада республики в сверхрезультативном поединке добился победы – 6:2, а во втором уступил лишь в овертайме с итоговым счетом 1:2.

В остальных встречах первенства страны были зафиксированы следующие результаты: в Кокшетау местный «Арлан» в первом поединке разгромил действующих чемпионов республики – атырау­ский «Бейбарыс» – 4:0, а в пов­торном поединке уступил со счетом 2:6. В Усть-Каменогорске «Алтай-Торпедо» дважды проиграл «Алматы». Вначале восточноказахстанцы уступили в основное время со счетом 1:4, а потом и 3:4, но уже в овертайме.

В Петропавловске местный «Кулагер» в первой игре был сокрушен рудненским «Горняком» – 1:5, а в повторной встрече взял реванш со счетом 4:3, но уже в овертайме.