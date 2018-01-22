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Вначале всходы, потом доходы

Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев с рабочей поездкой побывал в Южно-Казахстанской области. В рамках программы он посетил тепличное хозяйство Ергали Джолдасбекова в Туркестане и ознакомился с работой молочно-товарной фермы «Борте Милка», месяц назад наладившей переработку сырья и выпуск молочной продукции.

Увеличение производства овощей имеет для региона важное значение. Сегодня теплицы в области занимают 1 391 га, что сос­тавляет 80% площадей закрытого грунта в РК. Выращенный объем продукции, впрочем, пока не покрывает спрос на овощи зимой и в межсезонье, учитывая, что урожай активно экспортируется в Россию, его охотно покупают также жители северных регионов страны. Так что строительство тепличных комплексов у аграриев юга по-прежнему в приоритете, и государство поддержит их стремление.

На встрече с местными фермерами вице-премьер подчеркнул, что правила и нормы дотаций меняются, субсидии теперь будут выделяться хозяйствам, которые внедряют новые технологии. Примером такого опыта может служить расположенная в Ордабасинском районе молочно-товарная ферма «Борте Милка», где в сутки производят порядка 8 тонн молока, перерабатывая его на собственном заводе.

Это одна из трех ферм в Казахстане, где использовано передовое оборудование шведской фирмы DeLaval. Робот-дояр работает круглые сутки. Здесь содержится 700 коров голландской породы, каждая из которых дает 35–40 литров молока. Постепенно поголовье будет расти, а пока собственного сырья не хватает, чтобы загрузить завод на полную мощность, владелец фермы Нуралы Абишев наладил сотрудничество с местными животноводами. Они сдают сюда молоко на переработку, имея возможность купить породис­тый скот для своего подворья.

Из натурального молока на заводе производят творог, сметану, йогурты, кефир. Готовую продукцию реализуют в Шымкенте и Кызылорде. В ближайшие дни ее можно будет приобрести также в магазинах Алматы и Жамбылской области.

Ежегодно Южно-Казах­станская область производит 726 тыс. тонн молока. При этом внутреннее потребление составляет 280 тыс. тонн. Оставшаяся часть идет на переработку. Тем не менее в регионе сейчас в дефиците сыры и сливочное масло. Несмотря на то что государство субсидирует производство этих видов продукции, желающих занять пустующую нишу пока немного. И это при том, что переработка позволяет получить дополнительную прибыль.

Умирзак Шукеев призвал руково­дителей фермерских хозяйств, сельских потребительских кооперативов, крупных животноводческих комплексов смелее заниматься переработкой, пообещав им бюджетную поддержку.

На встрече с аграриями юга министр также выслушал предложения аграриев, касающиеся развития сельского хозяйства, выделения субсидий и мер государственной поддержки. Умирзак Шукеев напомнил, что субсидии – это помощь со стороны государства, призванная сделать сельское хозяйство максимально эффективным. Так что главным критерием для их получения будет выступать показатель результативности деятельности.

Он призвал каждого земледельца сделать сравнительные анализы и расчеты, прежде чем заняться возделыванием той или иной культуры. Аграрии должны знать, что они получат на выходе, на какой доход могут рассчитывать.

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