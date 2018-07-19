​Вне зоны доступа

Нарушают все?

Заявители в поисках правды идут в госорганы, где, к сожалению, нередко нарушаются их права по своевременному рассмотрению жалоб.

Так, был установлен факт несоблюдения управлением миграционной полиции Алматинской области требований по своевременному рассмотрению жалобы в сроки, установленные Законом «О государственных услугах», – ответ на претензию со стороны ТОО «Технология плюс 1» был нап­равлен с нарушением срока на 9 рабочих дней. И таких примеров множество по всем регионам, а сроки задержек самые разные. Причем то, что виновные лица привлекаются к дисциплинарной и адмответственности, вплоть до увольнения, не решает проблему окончательно.

Как вариант уменьшения количества жалоб и их причин называется целенаправленная работа госорганов по повышению качест­ва услуг и проведению постоянного мониторинга. Именно этим и занимается АДГСПК. Однако, несмотря на проводимую работу, все-таки выявляются отдельные проблемные вопросы как в сфере госуслуг, так и в непосредственной деятельности госструктур.

Так, в первом полугодии текущего года агентством проведено 511 проверок, выявивших порядка 100 тыс. нарушений законодательства в сфере оказания госуслуг. Выработано и внесено в госорганы 1,1 тыс. рекомендаций, привлечен к различным видам дисциплинарной ответственности 351 работник. Кстати сказать, 25% из всех выявленных нарушений – истребование непредусмотренных стандартом госуслуг документов.

К примеру, в этом году департаментом внутренних дел Атыраус­кой области допущено 11 тыс. фактов истребования излишних документов при оказании услуги по выдаче виз, что указывает не только на низкий уровень исполнительской дисциплины в госор­гане, но и на низкий же уровень системы внутреннего контроля за качеством оказания госуслуг.

Формальный характер носит внутренний контроль и в Министерстве сельского хозяйства. К примеру, во втором квартале нынешнего года были проведены выборочные проверки сразу в трех комитетах МСХ, которые установили системные факты несоблюдения бизнес-процессов оказания госуслуг в части невнесения данных в информационную систему «Е-лицензирование», необеспечение прохождения курсов повышения квалификации в сфере оказания госуслуг, отсутствие необходимой информации на интернет-ресурсах комитетов, несоблюдение графика работы. Кроме того, комитетами не соб­людены сроки оказания услуг 23 услугополучателям. Причины нарушений комитеты перекладывают на профильный департамент министерства, который, в свою очередь, не спешит проводить работу по устранению проблем на должном уровне.

То же самое творится и на мес­тах. Например, в отделе земельных отношений Павлодара выявлено 884 факта оказания госуслуг путем истребования документов, не установленных стандартами, а аппаратом акима Усть-Каменогорска гражданину К. Камзину услуга была оказана с нарушением срока на 50 рабочих дней.

«Отличились» еще 2 региона: в Карагандинской области управлением сельского хозяйства было допущено нарушение сроков 44 заявок граждан по выдаче субсидий, а в отделе сельского хозяйства и земельных отношений Тюлькубасского района Туркестанской области выявлено 516 фактов нарушения процедур оказания госуслуг.

Порой не спасают от произвола госорганов даже новые технологии: в отделе образования Талдыкоргана умудрились истребовать документы по 889 обращениям, которые можно было получить не выходя из дома через сайт электронного правительства.

Все эти факты наглядно показывают, что центральные гос­органы, являющиеся разработчиками стандартов, не проводят системную работу по совершенствованию законодательства в сфере оказания госуслуг. За что, естественно, несут наказание, как дисциплинарное, так и административное.

Так, за 6 месяцев текущего года составлено 207 протоколов об адмправонарушениях на 103 долж­ностных лица, в доход государства в виде штрафов взыс­кано 7,4 млн тенге. К примеру, по Министерству образования и нау­ки за выявленные нарушения привлечены к адмответственнос­ти руководители трех территориальных департаментов по контролю в сфере образования (Актюбинской, Восточно-Казах­станской, Жамбылской областей).

Исключая риски

Итоги мероприятия «Тайный покупатель», одного из самых действенных механизмов в борьбе с коррупцией и некачественным оказанием госуслуг, также выявляют многочисленные нарушения законодательства.

К примеру, по итогам проведенной работы в 9 регионах установлены посредники, за определенное денежное вознаграждение содействовавшие в ускоренном получении услуг по регистрации и снятию автотранспортных средств с учета без получения соответствующих талонов обслуживания. В спецЦОНе Шымкента, где «внешние» услуги поставлены на поток, местные «помогайки» даже умудрялись обеспечить получение водительских удостоверений через лиц, находящихся в Алматы и Алматинской области.

Очень часты случаи изготовления на возмездной основе справок о состоянии здоровья (форма № 086⁄у), причем подобных предложений немало в открытом дос­тупе на интернет-ресурсах: 2,5 тыс. тенге – и справку вам обеспечат уже даже с флюорографией.

Как небезосновательно счи­тают в АДГСПК, одним из факторов обращения услугополучателей к посредникам является незнание порядка получения госуслуг. Еще на подходе к спецЦОНу человека окружает буквально толпа «доб­рожелателей», рассказывающих, что без помощи не так-то и просто перерегистрировать транспорт­ное средство: мол, выльется это все в несколькочасовое стояние у окошек, к кассам и ксероксам.

А вместе с тем время предоставления госуслуги при выполнении регистрационных действий сок­ращено с 2 часов до 90 минут, при этом отменены процедуры осмотра транспортных средств, ранее зарегистрированных на территории республики.

В целях устранения выявленных нарушений департаментам агентства, Национального бюро и внутренних дел предлагается провести совместную работу по разработке комплексного плана мероприятий, направленных на устранение коррупционных рисков.