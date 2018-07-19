Статьи Вне зоны доступа 19 июля 2018 г. 10:35 Елена Левкович Нарушают все?Заявители в поисках правды идут в госорганы, где, к сожалению, нередко нарушаются их права по своевременному рассмотрению жалоб.Так, был установлен факт несоблюдения управлением миграционной полиции Алматинской области требований по своевременному рассмотрению жалобы в сроки, установленные Законом «О государственных услугах», – ответ на претензию со стороны ТОО «Технология плюс 1» был направлен с нарушением срока на 9 рабочих дней. И таких примеров множество по всем регионам, а сроки задержек самые разные. Причем то, что виновные лица привлекаются к дисциплинарной и адмответственности, вплоть до увольнения, не решает проблему окончательно.Как вариант уменьшения количества жалоб и их причин называется целенаправленная работа госорганов по повышению качества услуг и проведению постоянного мониторинга. Именно этим и занимается АДГСПК. Однако, несмотря на проводимую работу, все-таки выявляются отдельные проблемные вопросы как в сфере госуслуг, так и в непосредственной деятельности госструктур.Так, в первом полугодии текущего года агентством проведено 511 проверок, выявивших порядка 100 тыс. нарушений законодательства в сфере оказания госуслуг. Выработано и внесено в госорганы 1,1 тыс. рекомендаций, привлечен к различным видам дисциплинарной ответственности 351 работник. Кстати сказать, 25% из всех выявленных нарушений – истребование непредусмотренных стандартом госуслуг документов.К примеру, в этом году департаментом внутренних дел Атырауской области допущено 11 тыс. фактов истребования излишних документов при оказании услуги по выдаче виз, что указывает не только на низкий уровень исполнительской дисциплины в госоргане, но и на низкий же уровень системы внутреннего контроля за качеством оказания госуслуг.Формальный характер носит внутренний контроль и в Министерстве сельского хозяйства. К примеру, во втором квартале нынешнего года были проведены выборочные проверки сразу в трех комитетах МСХ, которые установили системные факты несоблюдения бизнес-процессов оказания госуслуг в части невнесения данных в информационную систему «Е-лицензирование», необеспечение прохождения курсов повышения квалификации в сфере оказания госуслуг, отсутствие необходимой информации на интернет-ресурсах комитетов, несоблюдение графика работы. Кроме того, комитетами не соблюдены сроки оказания услуг 23 услугополучателям. Причины нарушений комитеты перекладывают на профильный департамент министерства, который, в свою очередь, не спешит проводить работу по устранению проблем на должном уровне.То же самое творится и на местах. Например, в отделе земельных отношений Павлодара выявлено 884 факта оказания госуслуг путем истребования документов, не установленных стандартами, а аппаратом акима Усть-Каменогорска гражданину К. Камзину услуга была оказана с нарушением срока на 50 рабочих дней. «Отличились» еще 2 региона: в Карагандинской области управлением сельского хозяйства было допущено нарушение сроков 44 заявок граждан по выдаче субсидий, а в отделе сельского хозяйства и земельных отношений Тюлькубасского района Туркестанской области выявлено 516 фактов нарушения процедур оказания госуслуг. Порой не спасают от произвола госорганов даже новые технологии: в отделе образования Талдыкоргана умудрились истребовать документы по 889 обращениям, которые можно было получить не выходя из дома через сайт электронного правительства. Все эти факты наглядно показывают, что центральные госорганы, являющиеся разработчиками стандартов, не проводят системную работу по совершенствованию законодательства в сфере оказания госуслуг. За что, естественно, несут наказание, как дисциплинарное, так и административное.Так, за 6 месяцев текущего года составлено 207 протоколов об адмправонарушениях на 103 должностных лица, в доход государства в виде штрафов взыскано 7,4 млн тенге. К примеру, по Министерству образования и науки за выявленные нарушения привлечены к адмответственности руководители трех территориальных департаментов по контролю в сфере образования (Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областей).Исключая рискиИтоги мероприятия «Тайный покупатель», одного из самых действенных механизмов в борьбе с коррупцией и некачественным оказанием госуслуг, также выявляют многочисленные нарушения законодательства.К примеру, по итогам проведенной работы в 9 регионах установлены посредники, за определенное денежное вознаграждение содействовавшие в ускоренном получении услуг по регистрации и снятию автотранспортных средств с учета без получения соответствующих талонов обслуживания. В спецЦОНе Шымкента, где «внешние» услуги поставлены на поток, местные «помогайки» даже умудрялись обеспечить получение водительских удостоверений через лиц, находящихся в Алматы и Алматинской области. Очень часты случаи изготовления на возмездной основе справок о состоянии здоровья (форма № 086⁄у), причем подобных предложений немало в открытом доступе на интернет-ресурсах: 2,5 тыс. тенге – и справку вам обеспечат уже даже с флюорографией.Как небезосновательно считают в АДГСПК, одним из факторов обращения услугополучателей к посредникам является незнание порядка получения госуслуг. Еще на подходе к спецЦОНу человека окружает буквально толпа «доброжелателей», рассказывающих, что без помощи не так-то и просто перерегистрировать транспортное средство: мол, выльется это все в несколькочасовое стояние у окошек, к кассам и ксероксам. А вместе с тем время предоставления госуслуги при выполнении регистрационных действий сокращено с 2 часов до 90 минут, при этом отменены процедуры осмотра транспортных средств, ранее зарегистрированных на территории республики. В целях устранения выявленных нарушений департаментам агентства, Национального бюро и внутренних дел предлагается провести совместную работу по разработке комплексного плана мероприятий, направленных на устранение коррупционных рисков.