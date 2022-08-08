Внедорожник оказался на заборе дома после ДТП в Алматы – видео

Автомобиль оказался на заборе одного из жилых домов после дорожной аварии в городе Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что столкновение двух автомобилей произошло 7 августа около 22:50.

Водитель автомашины Honda ехал по улице Енисейская в восточном направлении. На углу с улицей Папанина он не выполнил требования знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» и столкнулся с Mitsubishi.

«В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. Водители осмотрены бригадой скорой помощи на месте, от госпитализации отказались. Материал находится в производстве УП Турксибского района», – проинформировал начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.