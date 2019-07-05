Внедрение факторно-балльной шкалы снизило текучесть кадров – АДГС РК

Общество
1978
Жанат Тукпиев
Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на пресс-конференции в Правительстве сообщила, что за счет внедрения факторно-балльной шкалы в стране снизилась текучесть кадров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"За счет внедрения факторно-балльной шкалы снизилась текучесть кадров. Могу в процентном соотношении сказать. Например, в Министерстве юстиции текучесть была на уровне 4,6 процента до факторно-балльной шкалы, а после внедрения системы - всего 0,6 процента. Это уже говорит о том, что данная система эффективная. Как отмечал Елбасы, факторно-балльная шкала будет действовать из внутренних источников финансирования", – сказала Жаилганова.

Она также добавила, что система факторно-балльной шкалы будет очень сильно стимулировать государственных служащих оставаться на службе.

"Это привлекательно для других молодых людей. Система на сегодняшний день в пилотном проекте внедрена в нашем Агентстве, Министерстве юстиции, акиматах Мангистауской области, Нур-Султана, Алматы и Шымкента. На самом деле это очень эффективный механизм, и мы его приветствуем", – заключила спикер.

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