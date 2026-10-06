Внедрение ИИ призвано не заменить человека, а повысить эффективность труда

Активно использующие технологии специалисты на рынке более востребованы.

«Нам важно непосредственно внедрять ИИ на предприятиях, тем самым развивая экономику нашей страны. Бояться, что ИИ заменит человека, не стоит. Важно идти в ногу со временем, даже лучше опережать и уметь адаптироваться либо создавать эти технологии, то есть сотрудников заменять не планируют», — пояснил он.