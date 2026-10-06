Внедрение ИИ призвано не заменить человека, а повысить эффективность труда

Цифровизация

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев отметил, что ИИ призван не заменить человека, а повысить эффективность труда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Активно использующие технологии специалисты на рынке более востребованы.

«Нам важно непосредственно внедрять ИИ на предприятиях, тем самым развивая экономику нашей страны. Бояться, что ИИ заменит человека, не стоит. Важно идти в ногу со временем, даже лучше опережать и уметь адаптироваться либо создавать эти технологии, то есть сотрудников заменять не планируют», — пояснил он.

Касательно цифровизации госуслуг первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин отметил, что она не предполагает массового сокращения сотрудников ЦОНов. 

«Сейчас «Правительство для граждан» становится центром компетенций не только по госуслугам, но и в сфере коммуникаций государства с населением. Часть сотрудников уже переквалифицируется на анализ и реинжиниринг бизнес-процессов. У нас нет цели по увольнению сотрудников, поэтому здесь никаких проблем не будет», – заверил он.
#цифровизация #труд #ИИ

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