Внедрение искусственного интеллекта – новый вызов для Казахстана

В новых условиях к этому понятию добавится и будет неразрывным фактор искусственного интеллекта. В своем Послании президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрять ИИ в работе egov.kz. Кроме того, глава государства подчеркнул важность создания Национального центра искусственного интеллекта в Астане, который станет ключевым элементом на пути к цифровой трансформации страны. Этот центр должен стать мозговым штабом, где будут разрабатываться решения, способные изменить как экономику, так и социальную сферу.

Создание Комитета искусственного интеллекта при Минцифровизации, а затем и Центра искусственного интеллекта символизирует то, что Казахстан не просто реагирует на глобальные тренды, а стремится занять лидирующие позиции в технологическом мире. Однако, как и с любыми масштабными проектами, важно понимать, что ключом к успеху будет не только сам факт его создания, но и то, как эффективно будет развиваться IT-инфраструктура, поддержка стартапов и развитие человеческого капитала. Президент четко обозначил, что искусственный интеллект станет инструментом для решения задач в разных отраслях, от здравоохранения до промышленности. Но для этого требуется прочная основа – кадры и инвестиции в развитие сектора.

Цифровизация и ИИ – это еще и вызов системе образования. Без качественной подготовки специалистов все разговоры об искусственном интеллекте и цифровизации останутся на уровне амбиций. Именно поэтому президент уделил особое внимание учителям, назвав их «интеллектуальным авангардом страны», а также анонсировав запуск образовательных программ по цифровой гигиене в школах и вузах. Укрепление образовательной системы выступает важнейшим элементом для подготовки нового поколения специалистов, которые смогут внедрять и развивать эти передовые технологии. Национальный центр ИИ будет нуждаться в квалифицированных кадрах, и только через комплексную поддержку системы образования можно создать условия для успешного внедрения передовых разработок в сфере IT.

Не менее важно устранить цифровое неравенство. Технологический прорыв не должен оставить за бортом сельские регионы и удаленные территории страны. Как подчеркнул президент, цифровизация должна быть доступна каждому казахстанцу. Для этого государству предстоит продолжить работу по улучшению интернет-инфраструктуры и обучению цифровым навыкам.