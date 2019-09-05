Внедрение медстрахования требует взаимодействия всех госорганов – Сапарбаев

Заместитель Премьер- министра РК Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам внедрения медицинского страхования, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
В Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству предельно ответственно подойти к вопросу реализации социального медстрахования.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов доложил о подготовке системы здравоохранения к оказанию медпомощи населению в условиях медицинского
страхования.
В настоящее время подготовительная работа ведется по пяти основным направлениям: формирование правовой базы, улучшение информационных систем здравоохранения, проведение мониторинга отчислений и учет застрахованных, информационно-разъяснительная работа, пилотное внедрение в Карагандинской области.
Тестовое внедрение медстрахования, запущенное с 1 сентября, поможет выявить проблемные вопросы и нивелировать риски при полномасштабном переходе к ОСМС.
Глава Минздрава обозначил несколько вопросов, которые требуют дальнейшей проработки совместно с другими госорганами.
"Одним из ключевых условий успешного функционирования медицинского страхования является высокий уровень охвата населения. Фондом медстрахования постоянно ведется мониторинг и учет застрахованных лиц. На сегодняшний день, по нашей оценке, охват населения системой ОСМС составляет 94,6%, при этом "незастрахованными" являются порядка 5,4% населения", – отметил министр.
По вопросу актуализации неформально самозанятого населения, глава ведомства отметил, что из 2,7 млн человек не определен статус 687,7 тысяч человек.
Также министр подчеркнул необходимость усиления контроля за исполнением налогового и трудового законодательства.
В селекторном режиме в совещании приняли участие представители акиматов, управлений здравоохранения всех регионов, которые доложили о технической готовности к внедрению медицинского страхования, информированности населения об участии в ОСМС с января 2020 года.
"Медицинское страхование затрагивает каждого жителя страны, поэтому госорганами должны быть приняты все необходимые меры для плавного перехода к страховой медицине. Это требует их слаженной работы и системного взаимодействия. Самый главный вопрос – это учет всех, начиная с детей, заканчивая взрослыми. Необходимо своевременно завершить работу по актуализации статуса населения, участию льготных категорий в системе ОСМС в течение этого месяца", – подчеркнул Бердибек Сапарбаев.
Кроме того, акиматам было поручено до 1 октября завершить работу по оснащению медицинских организаций компьютерной техникой и обеспечить
доступ к широкополосному интернету.