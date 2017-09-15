Внедрение новых технологий обсудил Бакытжан Сагинтаев с главами нефтегазовых компаний

В рамках рабочей поездки в Атыраускую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу по вопросам технологической модернизации и цифровизации предприятий нефтегазовой отрасли в рамках Послания Главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" с участием крупных иностранных инвесторов, работающих в стране, передает Kazpravda.kz со сcылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
На встрече аким Атырауской области Нурлан Ногаев, министр энергетики Канат Бозумбаев, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев выступили с докладами о мерах со стороны Правительства РК по цифровизации нефтегазовой отрасли.
В свою очередь представители международных компаний, среди которых генеральный директор консорциума Karachaganak Petroleum Operating B.V. Ренато Мароли, директор компании North Caspian Operating Company Бруно Жардэн, заместитель гендиректора ТОО "Тенгизшевройл" Имир Боннер, генеральный директор АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ван Цзюньжэнь, а также зампредседателя правления АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" Адильбек Беклиев рассказали о планах по модернизации предприятий и внедрению новых технологий в производство.
В своем выступлении выступления Бакытжан Сагинтаев отметил, что Третья модернизация экономики, которая сопряжена с технологическим перевооружением базовых отраслей, ставит перед Правительством ряд задач по созданию условий для повышения квалификации работников нефтяной отрасли, обеспечения потенциально высвобождаемых работников занятостью и увеличения местного содержания в проектах.
Он также подчеркнул, что международным компаниям, которые работают на территории Казахстана, нужно повышать уровень социальной ответственности, расширять доступ для местных компаний к проводимым тендерам, активнее привлекать казахстанских работников на производство и повышать их квалификацию.
Отметив, что Казахстан формирует большую часть своего бюджета через нефтяной сектор, Премьер обратил внимание на то, что Правительство РК реализует планы по цифровизации этой отрасли. Приоритетом является повсеместное внедрение элементов Четвертой промышленной революции: автоматизации, роботизации, искусственного интеллекта и обмена "большими данными", что приводит к существенному повышению производительности труда и конкурентоспособности всей отрасли.
Правительство совместно с бизнесом работает над планом комплексных мер технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года, который позволит поставить озвученные меры на системную основу.
В то же время внедрение новых технологий и цифровизация связаны с потенциальным высвобождением работников. Заранее прогнозируя подобные ситуации, Правительство ведет работу по развитию секторов, которые могут принять потенциально высвобождаемых работников. Это, прежде всего, компании в сферах сервисной экономики и "экономики простых вещей", которые имеют наибольший потенциал быстрого роста при соответствующей поддержке со стороны государства.
Помимо этого в ходе встречи были обсуждены проекты сохранения уровня добычи на месторождении Карачаганак, будущего расширения ТОО "Тенгизшевройл" и вопросы технологического перевооружения газовой отрасли.
В мероприятии также приняли участие представители госорганов, акиматов Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областей, ФНБ "Самрук-Казына", НУХ "Байтерек", НК "КазМунайГаз", НПП "Атамекен".
