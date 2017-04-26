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​Внедрение пока «хромает»
Гуляим Тулешева

В мероприятии, состоявшемся на базе РГП «Национальный центр биотехнологии» Комитета науки МОН РК (НЦБ), приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Министерства сельского хозяйства, ученые и практики. Вел заседание глава комитета Сапархан Омаров.

По мнению депутатов, конкурентоспособность АПК сегодня напрямую зависит от внедрения современных биотехнологий, при этом наука, образование, сельхозпроизводство, бизнес не должны быть оторваны друг от друга, что нередко встречается в реальности.

– У нас выделяются значительные средства по линии сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов, это 4,5 миллиарда тенге, а урожайность за последние годы как была 13 центнеров с гектара, так и осталась, – отметил Владимир Божко.

По его мнению, одна из причин того, что наука долго добирается до производства и бизнеса, кроется в том числе в недоработках государственных органов, которые должны оказывать содействие в заинтересованности научных кадров в коммерциализации своего труда.

Депутаты ознакомились с научной деятельностью лаборатории Национального центра биотехнологии и Национальной лаборатории биотехнологии коллективного пользования. Генеральный директор НЦБ Ерлан Раманкулов представил перспективные разработки в области сельскохозяйственной биотехнологии. Он также остановился на слабых местах, в частности, отсутствии биотехнологических производств фармацевтических субстанций, компонентов для пищевой промышленности, сырьевых продуктов для химпрома, биотоплива.

Слабо внедряются современные биотехнологии в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, энергетику. Нет заинтересованности частного сектора в развитии и внедрении инноваций в производство, так как нет стимулов и субсидий, по сути, отсутствуют эффективные механизмы обеспечения спроса на биотехнологическую продукцию и исследования.

Необходимо развивать государственно-частное партнерство с целью организации совместных платформ для развития биотехнологий, обмена и передачи знаний, а также реализации совместных научно-исследовательских программ и коммерческих проектов. Для сохранения и восстановления биоразнообразия необходимо разработать и внедрить программы поддержки и развития коллекционных фондов биоресурсов.

Вся прозвучавшая в рамках выездного заседания информация, как заверил Владимир Божко, будет учтена на «правитель­ственных часах» и доведена до министров и заинтересованных руководителей.

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