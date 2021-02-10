Внедрить меры косвенного стимулирования благотворительности предлагают в Казахстане

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, выступая на открытии "Марафона добрых дел", сообщила о внедрении мер косвенного стимулирования механизмов электронной и корпоративной благотворительности в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
"Предлагается внедрить меры косвенного стимулирования механизмов электронной и корпоративной благотворительности. Также вносятся дополнительные меры в части придания юридического статуса благотворительным и волонтерским организациям", – сказала Балаева.
Министр отметила, что прорабатываются вопросы финансовых стимулов через налоговые льготы. По ее словам, с принятием всех этих новшеств благотворительное движение в стране будет неуклонно расти.
"С начала нынешнего марафона их ряды пополнятся настоящими патриотами, предпочитающими вносить свой вклад в 30-летие Независимости не словами, а делом", – резюмировала Балаева.
Напомним, в столице стартовал "Марафон добрых дел" с участием доноров и меценатов. Необходимо отметить, что инициатива проведения "Марафона добрых дел" принадлежит Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.
На церемонии закрытия Года волонтера в Казахстане он предложил на общенациональном уровне организовать "Марафон добрых дел".