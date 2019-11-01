Внедрить национальные виды спорта в образовательные программы предлагает МКС

Национальные виды спорта предлагают внедрить в образовательные программы в Казахстане. Соответствующую концепцию рассмотрели на заседании Межведомственной комиссии Министерства юстиции РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Одним из направлений развития физической культуры и спорта в организациях образования выступает внедрение национальных видов спорта в образовательные программы, что положительно отразится на популяризации национальных видов спорта, развитии у молодежи патриотических качеств и любви к Родине, и отразится на общем количестве занимающихся физической культурой и спортом", - зачитал доклад вице-министр культуры и спорта РК Елдос Рамазанов.
Кроме того, МКС РК предлагает развивать адаптивную физическую культуру для развития инклюзивного образования. Было озвучено предложение закрепить работу врачебно-физкультурных диспансеров. Стоит отметить, в настоящее время функционируют врачебно-физкультурные диспансеры, обеспечивающие спортсменов полноценным медицинским обслуживанием в Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и в Шымкенте.
После того, как вице-министр зачитал доклад, собравшиеся приступили к обсуждению. Многие раскритиковали данную концепцию. Комиссию заинтересовал бюджет, так как некоторые нормы являются затратными.
"Я могу очень жестко критиковать эту концепцию. Но если в целом сказать, то она своим содержанием выдает отсутствие концептуального видения того, что вы вообще хотите делать. Дело в том, что в ней нет никаких причинно-следственных связей с выявленными проблемами и решениями, которые вы там предлагаете через конкретные статьи, указанные в скобках. Нет никакого алгоритма действий, нет механизмов по реализации задач, которые ставите, нет последствия мер принятия того или иного решения, нет обоснования мер. Нужно внимательно прислушаться к той критике, которую озвучили коллеги", - высказался представитель Верховного суда РК Аслан Тукиев.
В итоге Межведомственная комиссия концепцию приняла, но с условием доработки.