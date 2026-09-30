Внедрить пульсометры для военнослужащих на учениях предлагает депутат

Курултай
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Курултая Аббат Урисбаев предложил внедрить единую систему цифрового контроля и безопасности при проведении военных, специальных, аварийно-спасательных учений и мероприятий в сфере гражданской обороны. С соответствующим депутатским запросом он обратился к Правительству, сообщает Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат сообщил, что 26 сентября вместе с коллегами посетил Мангистаускую, Туркестанскую и Западно-Казахстанскую области, где выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших во время учений, и принял участие в церемониях прощания.

Он напомнил, что Глава государства дал жесткую оценку произошедшему и поручил создать комиссию для всестороннего анализа ситуации в Министерстве обороны. Параллельно работает правительственная комиссия, которая должна установить причины трагического инцидента и оказать помощь семьям погибших военнослужащих.

Депутат отметил, что перед новым министром обороны Айдосом Мырзахметовым поставлена задача по реализации системных изменений в оборонном секторе и разработке плана военной реформы.

В этой связи депутат считает необходимым усилить контроль за соблюдением требований безопасности при проведении учений.

В частности, предлагается организовать непрерывный мониторинг зон проведения учений с использованием беспилотников и обеспечить участников персональными электронными метками для определения их местоположения в режиме реального времени.

Также предлагается оснастить личный состав специализированными геолокационными устройствами с возможностью ручной подачи сигнала SOS и автоматического оповещения при падении, длительном отсутствии движения или погружении в воду.

Еще одна мера - внедрение устройств для контроля физиологического состояния военнослужащих и спасателей, включая непрерывное отслеживание частоты сердечных сокращений. Одновременно в центральный пункт, по предложению депутата, должна поступать информация о погодных условиях, скорости ветра, видимости и состоянии моря.

При превышении установленных порогов риска проведение опасного этапа учений должно быть немедленно прекращено.

Кроме того, Аббат Урисбаев предложил разработать для каждого учебного мероприятия стандартизированный план обеспечения безопасности. В нем должны быть предусмотрены порядок допуска участников по состоянию здоровья, карта оценки рисков, маршруты эвакуации, состав спасательных групп и ограничения с учетом погодных условий. Места проведения занятий предлагается заранее тщательно проверять.

Правительству также предлагается пересмотреть деятельность профильных государственных органов на предмет соблюдения требований безопасности и в течение трех месяцев разработать единый стандарт безопасности проведения учебных мероприятий.

Первоначально стандарт предлагается опробовать в пилотных регионах, а при положительных результатах распространить на всю страну.

«Самый важный вопрос здесь - это жизнь и безопасность людей», - подчеркнул депутат.

По его словам, независимо от складывающейся обстановки система оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия должна работать с первых минут.

«Учебные мероприятия не должны быть сопряжены с риском для жизни личного состава. Их главной целью является отработка навыков спасения в чрезвычайных ситуациях. Поэтому обеспечение безопасности участников должно быть важнее выполнения учебных задач», - заявил Аббат Урисбаев.

#безопасность #депутат #учения #курултай

Популярное

Все
Как сделать школы нового формата моделью будущего?
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Возрождая традиции читающих наций
Серебряная высота Кристины Овчинниковой
Инвестиции в инфраструктуру
Мастера тонкой лирики
Құрақ көрпе – чемпион!
Тайник под обшивкой
Перестановки в рейтинге
Кубок FIA по дрифту
Подземные источники – на особом контроле
Поедет кубок в Жетысу
«Аят» лидирует в турнире
Нуринцы справляют новоселья
Казахстан экспортировал 15,5 млн тонн зерна и муки
Около 2 тысяч студентов из Казахстана обучаются в Германии
Елдос Сметов одержал победу в первой схватке на Азиатских играх
«Үздік маман-2026». Мастерство проверяется делом
В ВКО нашли тело второго рыбака
Путь к развитию садовой селекции открывает наука
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Новый облик старого вокзала
«Железный конь» отечественной сборки
Как в Kaspi.kz решают, что развивать, а от чего отказываться
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
На глубине 400 метров
Правовед. Ученый. Наставник
Более 30 млрд теңге выделили на строительство перинатального центра и ВПП аэропорта в Шымкенте
Президент объявил в стране общенациональный траур
В Астане из реки извлекли автомобиль
Азиада набирает ход: ни дня без медали
«Электронный двойник» теплосетей
Реальные задачи – конкретные решения
Минобороны опубликовало список погибших военнослужащих
Шутов и «Барыс» непобедимы!
В разгаре уборка картофеля
Более 100 тысяч столичных пенсионеров получат выплаты ко Дню пожилых людей
Теперь пожизненный запрет
Системная трансформация с конкретными целями
Девятиэтажка пойдет под снос
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства

Читайте также

Принять закон о профессиональном статусе и гарантиях деятел…
Депутат предложила создать цифровые паспорта чистоты для го…
Депутат предложил меры по поддержке магазинов у дома
Казахстан присоединится к правилам ВТО по внутреннему регул…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]