Внедрить пульсометры для военнослужащих на учениях предлагает депутат

Депутат Курултая Аббат Урисбаев предложил внедрить единую систему цифрового контроля и безопасности при проведении военных, специальных, аварийно-спасательных учений и мероприятий в сфере гражданской обороны. С соответствующим депутатским запросом он обратился к Правительству, сообщает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат сообщил, что 26 сентября вместе с коллегами посетил Мангистаускую, Туркестанскую и Западно-Казахстанскую области, где выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших во время учений, и принял участие в церемониях прощания.

Он напомнил, что Глава государства дал жесткую оценку произошедшему и поручил создать комиссию для всестороннего анализа ситуации в Министерстве обороны. Параллельно работает правительственная комиссия, которая должна установить причины трагического инцидента и оказать помощь семьям погибших военнослужащих.

Депутат отметил, что перед новым министром обороны Айдосом Мырзахметовым поставлена задача по реализации системных изменений в оборонном секторе и разработке плана военной реформы.

В этой связи депутат считает необходимым усилить контроль за соблюдением требований безопасности при проведении учений.

В частности, предлагается организовать непрерывный мониторинг зон проведения учений с использованием беспилотников и обеспечить участников персональными электронными метками для определения их местоположения в режиме реального времени.

Также предлагается оснастить личный состав специализированными геолокационными устройствами с возможностью ручной подачи сигнала SOS и автоматического оповещения при падении, длительном отсутствии движения или погружении в воду.

Еще одна мера - внедрение устройств для контроля физиологического состояния военнослужащих и спасателей, включая непрерывное отслеживание частоты сердечных сокращений. Одновременно в центральный пункт, по предложению депутата, должна поступать информация о погодных условиях, скорости ветра, видимости и состоянии моря.

При превышении установленных порогов риска проведение опасного этапа учений должно быть немедленно прекращено.

Кроме того, Аббат Урисбаев предложил разработать для каждого учебного мероприятия стандартизированный план обеспечения безопасности. В нем должны быть предусмотрены порядок допуска участников по состоянию здоровья, карта оценки рисков, маршруты эвакуации, состав спасательных групп и ограничения с учетом погодных условий. Места проведения занятий предлагается заранее тщательно проверять.

Правительству также предлагается пересмотреть деятельность профильных государственных органов на предмет соблюдения требований безопасности и в течение трех месяцев разработать единый стандарт безопасности проведения учебных мероприятий.

Первоначально стандарт предлагается опробовать в пилотных регионах, а при положительных результатах распространить на всю страну.

«Самый важный вопрос здесь - это жизнь и безопасность людей», - подчеркнул депутат.

По его словам, независимо от складывающейся обстановки система оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия должна работать с первых минут.