– Недостаточно производить аппарат вызова экстренных оперативных служб «ЭВАК», важно разработать и внедрить систему эксплуатации, а также процесс, способный интегрироваться с подобными системами экстренного вызова. Обеспечить безопасность людей, грузов, транспорта и инфраструктуры на территории всех государств – членов Таможенного союза, – отметил в своем выступлении руководитель технического секретариата – первый заместитель генерального директора РГП «КазИнСт» Хайрат Карибжанов.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о лабораториях, позволяющих проводить полноценные испытания навигационной аппаратуры, он подчеркнул, что проведение исследований продукции на предмет соответствия требованиям технических регламентов осуществляется субъектами рынка не только Казахстана, но и всех государств – членов Евразийского экономического сою­за, внесенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.