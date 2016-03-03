​Внедряется «ЭВАК»

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Рустам ОМАРОВ

– Недостаточно производить аппарат вызова экстренных оперативных служб «ЭВАК», важно разработать и внедрить систему эксплуатации, а также процесс, способный интегрироваться с подобными системами экстренного вызова. Обеспечить безопасность людей, грузов, транспорта и инфраструктуры на территории всех государств – членов Таможенного союза, – отметил в своем выступлении руководитель технического секретариата – первый заместитель генерального директора РГП «КазИнСт» Хайрат Карибжанов.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о лабораториях, позволяющих проводить полноценные испытания навигационной аппаратуры, он подчеркнул, что проведение исследований продукции на предмет соответствия требованиям технических регламентов осуществляется субъектами рынка не только Казахстана, но и всех государств – членов Евразийского экономического сою­за, внесенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

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