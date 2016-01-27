Свежий выпуск
Внедряя мировые стандарты качества

Во время встречи А. Есимов проинформировал Главу государства о ходе подготовки к предстоя­щей международной выставке в Астане.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что в рамках проведения «ЭКСПО-2017» в ближайшие годы ожидается большой объем работы. В частности, следует определить окончательный состав участников выставки, содержательное наполнение казахстанского павильона и объектов других стран. Также необходимо обеспечить готовность инфраструктуры столицы к проведению мероприятия и прие­му гостей. Другими важными задачами являются качественно подготовленная культурная программа, вовлечение волонтеров, а также последующее использование территории выставки в качестве международного финансового центра.

В свою очередь А. Есимов сооб­щил, что на сегодня свое участие в мероприятии подтвердили 70 иностранных государств, из которых 35 относятся к развитым. Также высокий интерес к выставке проявляют крупные транснациональные компании. В целом ожидается достижение запланированного в Регистрационном досье показателя – 100 стран-участниц.

Также по поручению Главы государства национальной компанией сокращены расходы на проведение выставки еще на 53 млрд тенге при сохранении функционала объектов. Таким образом, оптимизация затрат, учитывая ранее произведенные сокращения, составит в итоге 131 млрд тенге. Работа по экономии средств ведется и внутри компании. Так, ранее было сокращено количество топ-менеджеров с 15 до 6, а на нынешнем этапе планируется оптимизация штатного расписания на 12%.

Кроме того, А. Есимов рассказал, что в целях дальнейшего продвижения «ЭКСПО-2017» проведена информационная кампания на Всемирном экономическом форуме в городе Давосе (Швейцария).

В целях поствыставочного использования территории выставки рассматривается создание на ней международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН. Данное предложение, озвученное Главой государства в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом году, уже находит поддержку со стороны других стран.

Председатель правления «Астана ЭКСПО-2017» обратил внимание, что в обеспечении объектов выставки строительными материалами задействовано более 230 казахстанских предприятий, заключены договоры на поставку товаров и услуг на общую сумму 77 млрд тенге. Таким образом, «ЭКСПО-2017» является одним из государственных проектов, которые в кризисное время позволяют создавать новые рабочие места и сохранять существующие.

А. Есимов сообщил, что возведение объектов выставки ведется в соответствии с запланированными сроками. В текущем году предусмотрено завершение строительства, после чего начнется содержательное наполнение павильонов.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

Популярное

Все
Пенсионная перезагрузка
Отмена смертной казни: история вопроса
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
Штаб «За честные выборы» создан на базе республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов»
Можно просто Шеге
Бессмертие истинных ценностей
Ярких красок не жалей!
Бояркин приносит победу «Барысу»
Вместо счета за коммуналку
Безопасные перевозки
Музыка, кино, оркестр
Вплетенные в общий хор
В награду – отпуск
Эффективная медицина – селу
К большим победам
Утки напролет
За профессией мечты
А поедем в Имантау!
Высокая в небе звезда
Он учит нас любить и думать
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана
Почти 60 млрд тенге взыскали с "неприкасаемых" за полгода
Депутат Сената заявила о кризисе в системе лекарственного обеспечения граждан
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области
Авиабилеты из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге – комментарий КГА
Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Премьер с руководством "Eni"
Bank RBK поддержал насыщение рынка доступными лекарствами
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Школа в селе Нурлыжол побила все мыслимые рекорды по наполняемости учениками, вынужденными учиться в четыре смены
Объявлена дата внеочередных выборов Президента Казахстана – указ Токаева
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Указ Президента Республики Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Свежий выпуск
Важно для каждого из нас
Свежий выпуск
Мечты сбываются
Свежий выпуск
Эффективная медицина – селу
Свежий выпуск
Просчеты обходятся дорого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]