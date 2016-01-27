Внедряя мировые стандарты качества

Во время встречи А. Есимов проинформировал Главу государства о ходе подготовки к предстоя­щей международной выставке в Астане.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что в рамках проведения «ЭКСПО-2017» в ближайшие годы ожидается большой объем работы. В частности, следует определить окончательный состав участников выставки, содержательное наполнение казахстанского павильона и объектов других стран. Также необходимо обеспечить готовность инфраструктуры столицы к проведению мероприятия и прие­му гостей. Другими важными задачами являются качественно подготовленная культурная программа, вовлечение волонтеров, а также последующее использование территории выставки в качестве международного финансового центра.

В свою очередь А. Есимов сооб­щил, что на сегодня свое участие в мероприятии подтвердили 70 иностранных государств, из которых 35 относятся к развитым. Также высокий интерес к выставке проявляют крупные транснациональные компании. В целом ожидается достижение запланированного в Регистрационном досье показателя – 100 стран-участниц.

Также по поручению Главы государства национальной компанией сокращены расходы на проведение выставки еще на 53 млрд тенге при сохранении функционала объектов. Таким образом, оптимизация затрат, учитывая ранее произведенные сокращения, составит в итоге 131 млрд тенге. Работа по экономии средств ведется и внутри компании. Так, ранее было сокращено количество топ-менеджеров с 15 до 6, а на нынешнем этапе планируется оптимизация штатного расписания на 12%.

Кроме того, А. Есимов рассказал, что в целях дальнейшего продвижения «ЭКСПО-2017» проведена информационная кампания на Всемирном экономическом форуме в городе Давосе (Швейцария).

В целях поствыставочного использования территории выставки рассматривается создание на ней международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН. Данное предложение, озвученное Главой государства в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом году, уже находит поддержку со стороны других стран.

Председатель правления «Астана ЭКСПО-2017» обратил внимание, что в обеспечении объектов выставки строительными материалами задействовано более 230 казахстанских предприятий, заключены договоры на поставку товаров и услуг на общую сумму 77 млрд тенге. Таким образом, «ЭКСПО-2017» является одним из государственных проектов, которые в кризисное время позволяют создавать новые рабочие места и сохранять существующие.

А. Есимов сообщил, что возведение объектов выставки ведется в соответствии с запланированными сроками. В текущем году предусмотрено завершение строительства, после чего начнется содержательное наполнение павильонов.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.