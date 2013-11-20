Внедряя принцип меритократии

О том, каковы результаты проделанной за нынешний год работы в этом направлении, как внедряется принцип меритократии, в чем суть новой казахстанской модели государственной службы и специфика нового этапа административной реформы и реформы местного самоуправления, рассказали заместитель руководителя Администрации Президента РК Габидулла Абдрахимов и председатель Агентства РК по делам государственной службы Алихан Байменов.

Открывая брифинг, официальный представитель службы центральных коммуникаций при Президенте РК отметил, что нынешнее мероприятие дает старт новой серии специализированных брифингов, посвященных главным событиям уходящего года. Таковыми, безусловно, стали – отбор госслужащих в высший управленческий корпус «А», выборы акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, повышение прозрачнос­ти при отборе и продвижении кадров госслужбы и так далее.

Как напомнил Габидулла Абдрахимов, в Стратегии-2050 Главой государства поставлена задача предпринять новые шаги по профессионализации государственной службы, укреплению принципов меритократии и прозрачнос­ти. С учетом передового международного опыта в этом году внедрена новая модель госслужбы, направленная на устранение ряда системных проблем в работе госаппарата, повышение его стабильности и эффективности, что должно отразиться на качестве оказываемых населению государственных услуг. В числе основных изменений он назвал сокращение командных перемещений, численности политических служащих, усиление требований к административной службе. Кстати, говоря о таком важном улучшении, как сокращение командных перемещений, глава Агентства РК по делам государственной службы проинформировал, что если в прошлом году из 20 тыс. назначений 70% осуществлялись по переводу, то в этом году их доля сократилась до 20%.

Особо заместитель руководителя Администрации Президента остановился на одном из главных итогов реформы госслужбы согласно Стратегии-2050, а именно – на создании нового управленческого корпуса «А», куда входят административные государственные должности управленческого уровня, для которых определены особый порядок конкурсного отбора, прохождения и прекращения госслужбы.

– В Казахстане корпус «А», сформированный из профессиональных управленцев, должен стать действенным механизмом в реализации политики Президента страны по построению эффективного государства, – подчеркнул Габидулла Абдрахимов.

Рассказывая о процедуре формирования корпуса «А», спикер отметил, что созданная по Указу Президента Национальная комиссия по кадровой политике провела персональное собеседование с каждым претендентом в Акорде. Комиссией принимались во внимание как итоги тестирования кандидатов, так и сведения правоохранительных и специальных органов, результаты рейтингов развития городов и районов, оценки эффективности госорганов.

В итоге в резерв на 540 должностей корпуса «А» были зачислены 940 человек. В настоящее время корпус «А» укомплектован и обновлен на 30%, при этом на некоторые должности пришли люди из негосударственного сектора, бизнеса, ранее не работавшие на госслужбе. Таким образом, как подчеркнул Г. Абдрахимов, был создан транспарентный «социальный лифт» для наиболее талантливых и успешных управленцев. Он также напомнил, что 17 октября Глава государства провел совещание с полным составом корпуса «А», и поставил перед ним задачи по снижению бюрократизма и волокиты, повышению профессионализма госслужащих, улучшению качества госуслуг, строгому соблюдению этики и борьбе с коррупцией. Как сказал Президент, корпус «А» – не особая элита, а люди, служащие народу и преданные государству, защищающие его интересы.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Алихан Байменов, говоря о проделанной работе, отметил, что казахстанская модель госслужбы получила очень высокую оценку международных экспертов, которые отмечают, что благодаря политической воле Главы государства Казахстану удалось сделать существенный рывок в профессионализации государственной службы. В частности, особое внимание заслужило беспрецедентное решение Президента РК о восьмикратном сокращении числа политических государственных долж­ностей, а также решение о создании корпуса «А».

– Недавно я выступал перед магис­трантами и докторантами Академии государственной службы Российской Федерации в Москве, проводил семинар для их профессоров и экспертов, и все они были впечатлены тем, какие меры Казахстану удалось принять в 2013 году. Они заинтересованы в изучении нашего опыта для того, чтобы использовать его в дальнейшем при реформировании российской госслужбы, – рассказал А. Байменов.

Важным направлением работы, по словам главы АДГС, является обучение госслужащих с учетом реальных потребностей их работы и с учетом пробелов в системе высшего образования, в рамках которого не дается достаточный объем знаний в области лидерства, коммуникаций, проект-менеджмента, предотвращения социальных конфликтов, управления персоналом и так далее. Именно на это были направлены первые курсы для ответственных секретарей и руководителей аппаратов, сейчас разрабатываются программы обучения и для корпуса «А» и для остальных госслужащих.

– Казахстан – признанный лидер в области реформы государственной службы в нашем регионе, на пространстве СНГ, и именно это обусловило возможность создания в марте этого года Регионального хаба в области госслужбы, – отметил А. Байменов, рассказав, что сегодня участниками хаба являются 28 государств и 5 международных организаций. Как подчеркнул глава Агентства, это говорит о том, что республика продолжит изучать передовой мировой опыт, а также будет делиться собственными наработками в области реформирования государственной службы.

Еще один вопрос, который был затронут в ходе брифинга, касался работы по разграничению полномочий между уровнями государственного управления. Как рассказал Габидулла Абдрахимов, в целях совершенствования системы государственного управления соглас­но Стратегии-2050 была проведена работа по разграничению полномочий между центральными и местными исполнительными органами. В результате, местные госорганы получили дополнительные полномочия, структуры, финансы и штатную численность в количестве 5 420 единиц для укомплектования аппаратов сельских акимов.

За сельскими акимами закреплено 67 функций в социальной, админис­тративной, коммунальной сферах. Это, в частности, организация помощи социально уязвимым слоям населения, организация общественных работ, содействие кадровому обеспечению организаций здравоохранения, привлечение к ответственности за нарушение правил благоустройства, торговли, управление и сдача в аренду коммунального имущества и так далее. Также сельским акимам даны полномочия по формированию собственных доходов, включая доходы от аренды имущества, добровольные сборы, отдельные виды штрафов, плату за размещение наружной рекламы и прочие источники, не противоречащие законодательству. Кроме того, как напомнил заместитель руководителя Администрации Президента РК, 11 октября на расширенном заседании Правительства Глава государства дал поручение рассмотреть воп­рос передачи части налогов от малого бизнеса на местный уровень в целях обеспечения заинтересованности акиматов в росте налоговой базы, а также по дальнейшему разграничению полномочий между уровнями госуправления. Работа по децентрализации, подчеркнул спикер, будет продолжена и в будущем, и остается на особом контроле Главы государства.

Подводя итоги, Г. Абдрахимов отметил, что в первый год реализации «Стратегии-2050» в сфере дальнейшего развития государственности и казахстанской демократии удалось добиться определенных результатов. Так, на новый уровень поставлена работа государственного аппарата, усилены принципы меритократии и конкуренции, прозрачности, подотчетности обществу и государству, служения народу. Система госслужбы ориентирована на оказание качественных государственных услуг населению. Укреплены функциями, финансами и кадрами акиматы, отвечающие за непосредственное решение насущных проблем граждан. Впервые в истории страны проведена масштабная политическая реформа села, расширено участие населения в выборе местной власти и управлении государственными финансами и собственностью через органы местного самоуправления – 7,5 млн. сельчан получили право принимать активное участие в работе сельских акимов по улучшению жизни на селе.

– Таким образом, все поручения Главы государства на 2013 год в сфере дальнейшего развития государственности и казахстанской демократии полностью исполнены, – отметил Г. Абдрахимов. – Сейчас идет подготовка к выполнению новых задач согласно Стратегии-2050. Реформы государственного управления будут продолжены и дальше, и будут находиться на особом контроле Главы государства.

Юлия МАГЕР