Внедряя стандарты 34-ки

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Ректор университета академик Жексенбек Адилов, поздравляя выпускников, сказал, что подготовка кад­ров такого высокого уровня соответствует задаче, поставленной Президентом страны НурсултаномНазарбаевым, по внедрению в высшее техническое образование передовых стандартов 30 самых развитых стран мира. В том числе ряда принципов Организации экономического сотрудничества и развития. Ректор напомнил, что Глава государства в своих выступлениях говорит о необходимости постоянного повышения квалификации, об управленцах нового поколения, и подчеркивает, что каждый высококвалифицированный специалист должен хорошо знать экономику и уметь грамотно управлять.
Итак, 35 специалистов из разных секторов экономики Казахстана прошли подготовку по образовательной программе, основанной на компетентностном подходе и самых передовых технологиях. Благодаря принципу модульности они имели возможность обучаться параллельно и получить диплом Российского государственного университета нефти и газа им. И. Губкина по направлению «управление нефтегазовым бизнесом».
– Наше государство уже подписало страновую программу сотрудничества с ОЭСР. Документ предполагает реализацию совместных планов в таких сферах, как государственное управление, фискальная политика, конкурентоспособность и улучшение делового климата, устойчивое развитие и другие сферы, – продолжил ректор. – Именно вам предстоит внедрять в Казахстане опыт успешных европейских стран.
Внедрение ряда принципов и стандартов ОЭСР логично, подчеркнул он, так как они и есть стандарты той самой «тридцатки» самых развитых стран мира, в число которых Казахстан поставил цель войти. Такое особое внимание к ОЭСР обусловлено в первую очередь тем, что в нее входят 34 страны с высоким уровнем дохода и человеческого потенциала (HDI). Неудивительно, что на них приходится 60% мирового ВВП.
Поэтому, по словам Ж. Адилова, Правительство Казахстана приоритетными сферами для внедрения стандартов стран Организации экономического сотрудничества и развития определило «образование», «инвестиционный климат», «инновации и предпринимательство» и «сельское хозяйство». Казахстан уже подал заявку на получение статуса наблюдателя в четыре комитета совета ОЭСР, включая Комитет по образованию. В настоящее время мы почти достигли показателя стран ОЭСР по финансированию образования – около 4% ВВП (в странах ОЭСР – 4,5%).
Таким образом, внедрение стандартов ОЭСР в практику формирования и реализации образовательной политики из теоретической плоскости перешло в практическую. При этом для высшего образования значение имеют такие документы ОЭСР, как Программа международной оценки компетенций взрос­лых (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC), ежегодный доклад «Взгляд на образование. Индикаторы ОЭСР» (Education at a Glance. OECD Indicators), «Индикаторы образовательных систем» (Indicators of Education Systems-INES) и «Декларация ОЭСР о будущей политике в области образования в меняющемся социальном и экономическом контексте».
В связи с этим директор Института экономики и бизнеса КазНИТУ, доктор экономических наук, профессор Сауле Абдыгаппарова обратила внимание на основные задачи «Декларации ОЭСР о будущей политике…»: содействие «постоянному развитию национальных стандартов и обеспечение помощи всем молодым людям в приобретении качеств, необходимых для успешного начала взрослой жизни». Еще одна задача – «стимулировать развитие в течение всей жизни молодых людей и взрослых».
В КазНИТУ им. К. Сатпаева требования ОЭСР в сфере высшего образования были тщательно проанализированы. И затем вуз подготовил план по их реализации. В частности, предполагается подготовка к переходу на новые стандарты образования, модернизация системы мониторинга качества, введение изменений в учебные планы специальностей. Примечательно, что первый официальный (после завершения эксперимента) выпуск магистров делового администрирования стал знаменателен еще и тем, что состоялся в преддверии важного государственного праздника – Дня столицы. В связи с этим церемония вручения дипломов продолжилась ярким студенческим концертом в честь юной Астаны!
– В моей судьбе Астана, строительство которой началось по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, сыграла решающую роль, – продолжил Жексенбек Адилов. – Мне посчастливилось в начале 2000-х годов работать в Академии государственной службы при Президенте РК директором департамента государственного инспектирования и информатизации образования Министерства образования и науки.
Столица страны, по словам выступавших на празднике, превратилась в город больших возможностей. Ее уверенный и победоносный ритм жизни заставляет не останавливаться на достигнутом, а всегда стремиться вперед, к новым целям. И самое главное – главный город полон возможностей воплотить в реальность самые большие планы. Сегодня Астана – это центр, где созидается страна, в единстве укрепляется нация, формируется полноценная, свободная и ответственная личность.
– Инициатива Президента Нурсултана Назарбаева о переносе столицы в центр государства стала проявлением его мудрой дальновидности и истинной любви к Родине, – уверен ректор. – И я, как гражданин страны, был и остаюсь среди самых искренних и преданных выразителей и проводников этой высокой идеи.

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