Внедряя стандарты 34-ки

Ректор университета академик Жексенбек Адилов, поздравляя выпускников, сказал, что подготовка кадров такого высокого уровня соответствует задаче, поставленной Президентом страны НурсултаномНазарбаевым, по внедрению в высшее техническое образование передовых стандартов 30 самых развитых стран мира. В том числе ряда принципов Организации экономического сотрудничества и развития. Ректор напомнил, что Глава государства в своих выступлениях говорит о необходимости постоянного повышения квалификации, об управленцах нового поколения, и подчеркивает, что каждый высококвалифицированный специалист должен хорошо знать экономику и уметь грамотно управлять.
Итак, 35 специалистов из разных секторов экономики Казахстана прошли подготовку по образовательной программе, основанной на компетентностном подходе и самых передовых технологиях. Благодаря принципу модульности они имели возможность обучаться параллельно и получить диплом Российского государственного университета нефти и газа им. И. Губкина по направлению «управление нефтегазовым бизнесом».
– Наше государство уже подписало страновую программу сотрудничества с ОЭСР. Документ предполагает реализацию совместных планов в таких сферах, как государственное управление, фискальная политика, конкурентоспособность и улучшение делового климата, устойчивое развитие и другие сферы, – продолжил ректор. – Именно вам предстоит внедрять в Казахстане опыт успешных европейских стран.
Внедрение ряда принципов и стандартов ОЭСР логично, подчеркнул он, так как они и есть стандарты той самой «тридцатки» самых развитых стран мира, в число которых Казахстан поставил цель войти. Такое особое внимание к ОЭСР обусловлено в первую очередь тем, что в нее входят 34 страны с высоким уровнем дохода и человеческого потенциала (HDI). Неудивительно, что на них приходится 60% мирового ВВП.
Поэтому, по словам Ж. Адилова, Правительство Казахстана приоритетными сферами для внедрения стандартов стран Организации экономического сотрудничества и развития определило «образование», «инвестиционный климат», «инновации и предпринимательство» и «сельское хозяйство». Казахстан уже подал заявку на получение статуса наблюдателя в четыре комитета совета ОЭСР, включая Комитет по образованию. В настоящее время мы почти достигли показателя стран ОЭСР по финансированию образования – около 4% ВВП (в странах ОЭСР – 4,5%).
Таким образом, внедрение стандартов ОЭСР в практику формирования и реализации образовательной политики из теоретической плоскости перешло в практическую. При этом для высшего образования значение имеют такие документы ОЭСР, как Программа международной оценки компетенций взрослых (Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC), ежегодный доклад «Взгляд на образование. Индикаторы ОЭСР» (Education at a Glance. OECD Indicators), «Индикаторы образовательных систем» (Indicators of Education Systems-INES) и «Декларация ОЭСР о будущей политике в области образования в меняющемся социальном и экономическом контексте».
В связи с этим директор Института экономики и бизнеса КазНИТУ, доктор экономических наук, профессор Сауле Абдыгаппарова обратила внимание на основные задачи «Декларации ОЭСР о будущей политике…»: содействие «постоянному развитию национальных стандартов и обеспечение помощи всем молодым людям в приобретении качеств, необходимых для успешного начала взрослой жизни». Еще одна задача – «стимулировать развитие в течение всей жизни молодых людей и взрослых».
В КазНИТУ им. К. Сатпаева требования ОЭСР в сфере высшего образования были тщательно проанализированы. И затем вуз подготовил план по их реализации. В частности, предполагается подготовка к переходу на новые стандарты образования, модернизация системы мониторинга качества, введение изменений в учебные планы специальностей. Примечательно, что первый официальный (после завершения эксперимента) выпуск магистров делового администрирования стал знаменателен еще и тем, что состоялся в преддверии важного государственного праздника – Дня столицы. В связи с этим церемония вручения дипломов продолжилась ярким студенческим концертом в честь юной Астаны!
– В моей судьбе Астана, строительство которой началось по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, сыграла решающую роль, – продолжил Жексенбек Адилов. – Мне посчастливилось в начале 2000-х годов работать в Академии государственной службы при Президенте РК директором департамента государственного инспектирования и информатизации образования Министерства образования и науки.
Столица страны, по словам выступавших на празднике, превратилась в город больших возможностей. Ее уверенный и победоносный ритм жизни заставляет не останавливаться на достигнутом, а всегда стремиться вперед, к новым целям. И самое главное – главный город полон возможностей воплотить в реальность самые большие планы. Сегодня Астана – это центр, где созидается страна, в единстве укрепляется нация, формируется полноценная, свободная и ответственная личность.
– Инициатива Президента Нурсултана Назарбаева о переносе столицы в центр государства стала проявлением его мудрой дальновидности и истинной любви к Родине, – уверен ректор. – И я, как гражданин страны, был и остаюсь среди самых искренних и преданных выразителей и проводников этой высокой идеи.