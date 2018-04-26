​Внедряя цифровое вещание

В рамках реализации проекта «Внедрение и развитие цифрового эфирного вещания в Респуб­лике Казахстан» в текущем году планируется внедрение ЦЭТВ с радиотелевизионных станций Северо-Казахстанской области. В результате горожанам будут доступны до 30 телеканалов, ниже областного центра – до 15 телеканалов.

С целью проведения монтажных работ по установке технологического цифрового оборудования будет временно отключено аналоговое оборудование с временным пропаданием телевизионных и радиовещательных сигналов в период с 24 апреля по 16 мая с 9.00 до 18.00.

АО «Казтелерадио» приносит извинения за временные неудобства.