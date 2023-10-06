Внеклассный праздник

Вчера поздравляли и награждали виновников торжества, в своем выступлении аким Астаны Женис Касымбек отметил, что быть педагогом – это одно из самых сложных, но в то же время почетных занятий. Он поблагодарил учителей за их душевное тепло, мудрость, честность и самоотверженность.

– К человеку, который не только обладал знаниями, но и щедро делился ими, всегда было уважительное отношение. Недаром древне­греческий философ Сократ говорил, что все профессии в мире от людей, и только учитель от Бога. Действительно, в учителе сочетаются безграничное терпение, строгость, мягкость, доверие и умение быть примером во всем. Но главное – это любовь к детям, – сказал в своей речи Женис Касымбек.

В праздничном мероприятии приняли участие порядка 1 600 работников образования. Ветеранам-учителям министр просвещения Гани Бейсембаев вручил медали «Еңбек ардагері», а педагогам из регионов – нагрудные знаки «Білім беру ісінің құрметті қызметкері».

Также от имени акима Астаны пятерым учителям присвоено звание почетного педагога. А сертификаты на 1 миллион тенге получили руководители лучших столичных детсада, школы и колледжа по рейтингу управления образования. Среди удостоенных такой чести – детский сад-школа-гимназия № 46.

– Мы третий год подряд входим в топ-100 лучших школ Республики Казахстан. В нашем учебном заведении углубленно изучается­ немецкий язык. Выпускники, оканчивая школу-гимназию, получают два диплома – казах­станский и международный. Они могут поступить по гранту в вузы Германии, Швейцарии, Австрии. Также школа реализует международные start-up-проекты. К примеру, один из них посвящен теме сортировки и переработки мусора. Есть проекты, которые уже вышли на международную арену, – поделилась директор этого образовательного учреждения Роза Каскабаева.

После торжественной части гос­тей вечера порадовала праздничная программа. Учителей поз­дравили Роза Рымбаева, Лукпан Жолдасов, Фарида Жолдасова, Клара Толенбаева, Айкерим Тлеубек, Света Кудайбергенова, Мансур Кудайбергенов и другие звезды казахстанской эстрады.

А днем ранее в честь предстоящего праздника состоялся показ спектакля в Музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева.