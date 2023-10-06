Внеклассный праздник Статьи 6 октября 2023 г. 2:00 127 Алла Серикбаева В Астане прошел традиционный праздничный концерт «Қалдырған ізің мәңгілік...», посвященный Дню учителя. Вчера поздравляли и награждали виновников торжества, в своем выступлении аким Астаны Женис Касымбек отметил, что быть педагогом – это одно из самых сложных, но в то же время почетных занятий. Он поблагодарил учителей за их душевное тепло, мудрость, честность и самоотверженность. – К человеку, который не только обладал знаниями, но и щедро делился ими, всегда было уважительное отношение. Недаром древнегреческий философ Сократ говорил, что все профессии в мире от людей, и только учитель от Бога. Действительно, в учителе сочетаются безграничное терпение, строгость, мягкость, доверие и умение быть примером во всем. Но главное – это любовь к детям, – сказал в своей речи Женис Касымбек. В праздничном мероприятии приняли участие порядка 1 600 работников образования. Ветеранам-учителям министр просвещения Гани Бейсембаев вручил медали «Еңбек ардагері», а педагогам из регионов – нагрудные знаки «Білім беру ісінің құрметті қызметкері». Также от имени акима Астаны пятерым учителям присвоено звание почетного педагога. А сертификаты на 1 миллион тенге получили руководители лучших столичных детсада, школы и колледжа по рейтингу управления образования. Среди удостоенных такой чести – детский сад-школа-гимназия № 46. – Мы третий год подряд входим в топ-100 лучших школ Республики Казахстан. В нашем учебном заведении углубленно изучается немецкий язык. Выпускники, оканчивая школу-гимназию, получают два диплома – казахстанский и международный. Они могут поступить по гранту в вузы Германии, Швейцарии, Австрии. Также школа реализует международные start-up-проекты. К примеру, один из них посвящен теме сортировки и переработки мусора. Есть проекты, которые уже вышли на международную арену, – поделилась директор этого образовательного учреждения Роза Каскабаева. После торжественной части гостей вечера порадовала праздничная программа. Учителей поздравили Роза Рымбаева, Лукпан Жолдасов, Фарида Жолдасова, Клара Толенбаева, Айкерим Тлеубек, Света Кудайбергенова, Мансур Кудайбергенов и другие звезды казахстанской эстрады. А днем ранее в честь предстоящего праздника состоялся показ спектакля в Музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева.