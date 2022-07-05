Фото Али Галым
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Внеочередной Съезд молодежного крыла партии «AMANAT» пройдет 12 июля

Сегодня состоялось заседание Центрального совета молодежного крыла партии «AMANAT», в ходе которого было принято решение о проведении внеочередного Съезда организации.

В работе совета принял участие Исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

«Трансформация политической системы страны началась именно с партии «AMANAT». Наша партия находится в авангарде всех политических преобразований. В условиях построения Нового Казахстана именно молодежи отводится ключевая роль. Поэтому уже с марта месяца проводится большая аналитическая работа по содержательной перезагрузке молодежного крыла. На ближайшем Съезде будут озвучены новые подходы по трансформации молодежной организации. Хочу отметить, что они были подготовлены с учетом предложений и мнений, прежде всего, самих членов молодежного крыла партии «AMANAT» со всех регионов страны», – подчеркнул Асхат Оралов.

Внеочередной VI Съезд пройдет 12 июля текущего года в поселке Зеренды Акмолинской области. В нем примут участие свыше 350 делегатов со всех регионов страны.

В свою очередь председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев отметил, что на Съезде будут подведены итоги проделанной работы и определены новые задачи с учетом трансформации партии «AMANAT». Делегаты со всех регионов Казахстана смогут выдвинуть свои инициативы не только по улучшению деятельности молодежного крыла, но и в целом идеи экономического, социального, культурного характера для развития государства.

В ходе заседания Центрального совета также выступили депутат Алматинского городского маслихата Серик Есматов, директор «Молодежного ресурсного центра» Мангистауской области Абылай Фазылбек, депутат Павлодарского областного маслихата Ирина Чидунчи, председатель Восточно-Казахстанского областного филиала молодежного крыла Алмас Айтмукаш и др.

В Центральный совет входят лидеры молодежных организаций, депутаты Мажилиса и маслихатов всех уровней, деятели науки и культуры, именитые спортсмены и др.

Напомним, что молодежное крыло партии «AMANAT» является самой крупной молодёжной организацией страны, объединяющей более 105 тысяч человек.

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