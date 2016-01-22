Внеочередной съезд партии "Нур Отан" состоится 29 января

Фото пресс-службы партии "Нур Отан"
В Астане 29 января состоится внеочередной XVII съезд партии "Нур Отан", на котором будет утвержден партийный список по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК. Также нуротановцы обсудят наиболее важные аспекты в ходе подготовки к предстоящим 20 марта выборам в нижнюю палату, примут новую предвыборную программу, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу партии.
"21 января председателем партии Нурсултаном Назарбаевым было подписано постановление о созыве внеочередного съезда делегатов партии. Центральному аппарату и филиалам партии поручено принять все необходимые организационные меры по проведению внеочередного съезда", – говорится в сообщении.
Ожидается, что в работе XVII съезда партии "Нур Отан" примут участие делегаты, избранные на региональных конференциях, депутаты Парламента, руководители органов государственного управления, национальных холдингов и компаний, представители научной и творческой интеллигенции, главы неправительственных организаций, представители дипломатического корпуса, международных организаций и средств массовой информации.