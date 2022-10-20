Внесены поправки в договор о пенсиях сотрудников ЕЭК и Суда ЕАЭС – граждан России

Сенат ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как говорится в заключении, документ направлен на ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного главами государств – членов Евразийского экономического союза в Москве 24 марта 2022 года.

«Протоколом предусматривается обеспечение должностных лиц и сотрудников Комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации, правом на назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии за выслугу лет», – говорится в заключении к документу.

Протокол вступает в силу с даты получения Евразийской экономической комиссией, являющейся депозитарием договора о Евразийском экономическом союзе, последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами Евразийского экономического союза внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.