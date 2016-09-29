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​Внесены уточнения в бюджет

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Депутаты городского маслихата выступили с предложением выделить на строительство нового коммунального автобусного парка 5,1 млрд тенге и субсидировать льготный проезд отдельным категориям граждан на сумму 595,3 млн тенге.

Большое внимание было уделено и вопросам обеспечения общественной безопасности. На реализацию проекта по видеомониторингу транспорта и мест массового скопления граждан выделяется 8,6 млрд тенге, на проект видеофиксации нарушений Правил дорожного движения – 5,8 млрд тенге.

На строительство поликлиники, пяти школ, семи детских садов, здания РУВД в Наурызбайском районе и электрических сетей на присоединенных территориях будет выделено еще 1,4 млрд тенге.

Таким образом, сумма уточненного бюджета Алматы на 2016 год составила 512 млрд 662 млн 572,2 тыс. тенге. 

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