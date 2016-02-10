​Внесет весомый вклад ЭСКАТО

В ходе встречи была отмечена активизация сотрудничества между Казахстаном и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Так, в прошлом году между Министерством энергетики РК и ЭСКАТО подписан меморандум по совместному выполнению приоритетов в области устойчивого развития в рамках Программы партнерства «Зеленый мост», а в 2014 году Казахстан при содействии ЭСКАТО оказал поддержку 12 странам Тихоокеанского региона для продвижения возобновляемой энергии на основе биогаза.

Стороны обсудили ход реализации инициативы Президента Нурсултана Назарбаева по созданию на базе инфраструктуры ЭКСПО-2017 международного центра ООН по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов» в Астане.

– Уверен, что участие ­ЭСКАТО и ее государств – членов в Меж­дународной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане внесет весомый вклад в решение проблемы глобального изменения климата, что является одним из ключевых условий обеспечения устойчивого развития, преодоления бедности и достижения социально-экономического благополучия всех стран региона, – отметил Е. Идрисов.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, Ш. Ахтар посетила Казахстан с целью подготовки к 72-й сессии ЭСКАТО, которая состоится 15–19 мая в Бангкоке и будет посвящена вопросам развития Центральной Азии и стран, не имеющих выхода к морю. Данное мероприятие пройдет в рамках реализации Целей устойчивого развития до 2030 года.