Внешнеполитический эффект Свежий выпуск 609 Ануар КАЛМЫКОВ

Выступая на заседании, министр иностранных дел Ерлан Идрисов отметил, что новое Послание Главы государства стало реакцией нашей страны на происходящие изменения в системе международных отношений.

– Идет трансформация мира, смена эпох, вызывает озабоченность рост нестабильности на евразийском пространстве, небывалый рост терроризма, экономический кризис, флуктуации на энергетических рынках. Глава государства все это четко видит, анализирует, обсуж­дает с мировыми лидерами и реагирует на внешние угрозы, – отметил глава ведомства.

Он обратил внимание на серию состоявшихся встреч на высшем уровне на разных международных площадках, главы зарубежных стран посещали Астану. Все это подтверждает тот факт, что Казахстан воспринимается в мире как стабильная страна с четким видением своего будущего развития.

Е. Идрисов отметил, что «Нұрлы жол» выступает квинт­эссенцией решения задач для всех государственных органов во время внешней нестабильности и глобального экономического кризиса. Послание, как подчеркнул министр, направлено на поддержку уровня благосостояния казахстанцев, защиту населения от потрясений, создание новых рабочих мест.

– Соединение Астаны со всеми регионами страны посредством инфраструктурных преобразований создаст жизненные артерии на долгие годы вперед, – цитирует главу внешнеполитичес­кого ведомства пресс-служба МИД РК. – Многие наши зарубежные партнеры сравнивают «Нұрлы жол» с экономической программой Президента США Ф. Рузвельта, позволившей Америке преодолеть финансовый и экономический кризис в начале 1930-х годов. И пусть это сравнение «хромает» в том плане, что Казахстан ни в коей мере не сталкивается с депрессией, речь идет о схожести программ в плане масштабности предложенной новой экономической политики и ее значения для нашей страны.

Экономическая политика Казахстана органично сочетается с целями и задачами Концепции внешней политики страны на 2014–2020 годы и гармонично дополняет уже реализуемые важные международные экономические проекты, такие как международные транспортные коридоры Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, Меж­дународная выставка «ЭКСПО-2017­» и так далее. В связи с этим, как отметил министр, перед МИД РК стоят конкретные задачи по разъяснению этой программы и привлечению зарубежных парт­неров для ее реализации.

О работе ведомства по разъяс­нению Послания Президента РК за рубежом рассказал заместитель главы МИД РК Ержан Ашикбаев. Документ переведен на многие иностранные языки, основные его положения доведены до руководства, общественных, деловых и научно-исследовательских кругов разных стран. В целом отмечается положительная оценка зарубежными партнерами Казахстана приоритетов программы «Нұрлы жол».

В ходе коллегии отмечалось, что работа по разъяснению Послания будет способствовать укреплению положительного восприятия современного Казахстана, дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, рос­ту инвестиций в нашу страну и в конечном итоге экономическому развитию, повышению уровня благосостояния казахстанцев, достижению целей программы «Нұрлы жол» и Стратегии «Казахстан-2050».

