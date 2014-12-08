Внешнеполитический эффект

Свежий выпуск
609
Ануар КАЛМЫКОВ
Выступая на заседании, министр иностранных дел Ерлан Идрисов отметил, что новое Послание Главы государства стало реакцией нашей страны на происходящие изменения в системе международных отношений.
– Идет трансформация мира, смена эпох, вызывает озабоченность рост нестабильности на евразийском пространстве, небывалый рост терроризма, экономический кризис, флуктуации на энергетических рынках. Глава государства все это четко видит, анализирует, обсуж­дает с мировыми лидерами и реагирует на внешние угрозы, – отметил глава ведомства.
Он обратил внимание на серию состоявшихся встреч на высшем уровне на разных международных площадках, главы зарубежных стран посещали Астану. Все это подтверждает тот факт, что Казахстан воспринимается в мире как стабильная страна с четким видением своего будущего развития.
Е. Идрисов отметил, что «Нұрлы жол» выступает квинт­эссенцией решения задач для всех государственных органов во время внешней нестабильности и глобального экономического кризиса. Послание, как подчеркнул министр, направлено на поддержку уровня благосостояния казахстанцев, защиту населения от потрясений, создание новых рабочих мест.
– Соединение Астаны со всеми регионами страны посредством инфраструктурных преобразований создаст жизненные артерии на долгие годы вперед, – цитирует главу внешнеполитичес­кого ведомства пресс-служба МИД РК. – Многие наши зарубежные партнеры сравнивают «Нұрлы жол» с экономической программой Президента США Ф. Рузвельта, позволившей Америке преодолеть финансовый и экономический кризис в начале 1930-х годов. И пусть это сравнение «хромает» в том плане, что Казахстан ни в коей мере не сталкивается с депрессией, речь идет о схожести программ в плане масштабности предложенной новой экономической политики и ее значения для нашей страны.
Экономическая политика Казахстана органично сочетается с целями и задачами Концепции внешней политики страны на 2014–2020 годы и гармонично дополняет уже реализуемые важные международные экономические проекты, такие как международные транспортные коридоры Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, Меж­дународная выставка «ЭКСПО-2017­» и так далее. В связи с этим, как отметил министр, перед МИД РК стоят конкретные задачи по разъяснению этой программы и привлечению зарубежных парт­неров для ее реализации.
О работе ведомства по разъяс­нению Послания Президента РК за рубежом рассказал заместитель главы МИД РК Ержан Ашикбаев. Документ переведен на многие иностранные языки, основные его положения доведены до руководства, общественных, деловых и научно-исследовательских кругов разных стран. В целом отмечается положительная оценка зарубежными партнерами Казахстана приоритетов программы «Нұрлы жол».
В ходе коллегии отмечалось, что работа по разъяснению Послания будет способствовать укреплению положительного восприятия современного Казахстана, дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, рос­ту инвестиций в нашу страну и в конечном итоге экономическому развитию, повышению уровня благосостояния казахстанцев, достижению целей программы «Нұрлы жол» и Стратегии «Казахстан-2050».

Популярное

Все
Лица старого Уральска
Коммунальная перезагрузка
Хендмейд «с душой» стоит дорого, но ценится еще выше
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Обращаясь к истокам
В столице начали выпускать макароны без глютена
Посредников станет меньше
Контрафактные сигареты завезли в РК в пекинской капусте
Тарифы поссорили предпринимателей с монополистами
Супермаркеты Караганды завышали цены
Инвестиции в здоровье людей
«Умные» огни современного города
Танец в «западне»
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Где купить соғым в Астане
От идеи к воплощению
АО «Каражанбасмунай» прокомментировало депутатский запрос Саирова
Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр села Баканас
Подведены итоги олимпиады для учащихся сельских школ
Героический эпос в новом прочтении
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
Владимир Путин прилетел в Астану
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Сохраняя беспристрастность и объективность
Мы – из Казахстана!
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
В Испании снимают фильм о Карлаге
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Не верить фейкам, свернуть репитеры
Сносят самострой
Ошибка арбитров повлияла на результат
Земельный вопрос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]