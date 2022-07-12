Внешние и внутренние факторы играют против тенге

Уравнение со многими неизвестными

Совокупность внешних и внутренних факторов сегодня играет против тенге: дорожающий доллар, рост ставки в США,

сезонный спрос на валюту, дешевеющая нефть и неопределенность вокруг ситуации с КТК.

Казахстан, национальная валюта которого заметно ослабевает в июне-июле, не одинок. Валюты многих развитых и развивающихся государств находятся под давлением на фоне борьбы с глобальной инфляцией и геополитической нестабильности.

Официальный курс доллара на 8 июля составил 477,24 тенге, ослабнув с начала месяца на 12,16 тенге, или 2,6%. Напомним, что за июнь тенге ослаб к доллару на 13,3%.

По словам директора департамента монетарных операций Национального банка РК Нуржана Турсунханова, преобладающими факторами в динамике тенге стали импортные операции казахстанских компаний наряду с глобальным укреплением американского доллара, снижением цен на энергоносители, а также ухудшением сентимента, то есть настроя участников рынка ввиду рисков приостановки деятельности морского терминала КТК, через который на экспорт идет около 80% казахстанской нефти.

Рост доходности казначейских облигаций США и укрепление доллара оказывали давление на валюты как развитых, так и развивающихся стран.

С начала июля индекс DXY, то есть индекс стоимости доллара в сравнении с корзиной ряда ведущих мировых валют, на 7 июля вырос на 2,3% – до уровня 107,13, в то время как индекс валют развивающихся стран JPMorgan ослаб на 3,3%.

Значительным стало и ослабление евро по отношению к доллару до уровня 1,016, то есть евро прак­тически сравнялся с долларом. Евро слабеет на фоне усиления опасений вокруг энергетического кризиса в Европе. Уже начавшийся и прогнозируемый в будущем рост цен на энергоносители ожидаемо приведет к раскручиванию инфляционной спирали, в ответ на это Европейский центральный банк готовится поднять ставку. Однако эксперты опасаются, что слишком резкое ее повышение может привести к рецессии экономики. На этом же фоне растет спрос на «активы-убежища», к которым в первую очередь относится американский доллар.

Еще двумя внешними факторами, давящими на тенге, являются нефтяные цены и курс рубля. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 7 июля составила 104,65 доллара за баррель, снизившись с начала месяца на 8,8%. В свою очередь курс российского рубля на Московской бирже сложился на уровне 61,95, ослабнув с начала месяца на 20%.

Среди внутренних факторов динамику тенге обусловили сохра­няющийся спрос на валюту для осуществления импортных операций, погашения внешних долгов, а также постоянный спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц.

В Нацбанке констатируют, что в целом отмечается ухудшение сентимента участников рынка в связи со снижением цен на энергоносители. При этом в условиях свободно плавающего курса проявление волатильности для тенге является нормальной рыночной ситуацией.

«С начала месяца Национальный банк не проводил валютных интервенций. При этом с целью недопущения угрозы финансовой стабильности банк оставляет за собой право вмешательства на валютных торгах при чрезмерной волатильности курса», – подчеркнул Нуржан Турсунханов.

По его словам, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от спроса на иностранную валюту со стороны участников в рамках импортных операций и сезона отпусков.

«Геополитическая ситуация в соседних регионах, а также ситуация на мировых рынках также сохраняют влияние на общий сентимент инвесторов к валютам развивающихся стран. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», – заключил представитель регулятора.

И если Нацбанк не делает прог­нозов по курсу тенге, чтобы не оказывать давления на валютный рынок, то профессиональные участники этого самого рынка воздерживаются от прогнозов ввиду крайней непредсказуемос­ти текущей ситуации.

«Хочешь рискнуть репутацией эксперта – дай прогноз по курсам валют», – шутят представители банковского сектора. По их словам, стандартные методы анализа и прогнозирования не работают в условиях, когда ключевые факторы движения курсов носят не рыночный характер.

«Кто мог предсказать начало военных действий на территории Украины, глубину санкций против России, решение суда о блокировке Каспийского трубопроводного консорциума? Перечень этих труднопрогнозируемых событий можно продолжать и продолжать. А сколько их еще будет впереди?» – поделился с нами представитель одного из крупных банков страны.

При этом многие эксперты сходятся во мнении, что колоссальную поддержку тенге оказало решение руководства страны, мгновенно принятое 24 февраля, о выплате премии 10% держателям депозитов в тенге, если эти вклады не будут закрыты или конвертированы в валюту в течение года. Именно перспектива получения дополнительного вознаграждения от государства удержала многих казахстанцев от покупки долларов в период недавнего укрепления тенге.