Внешние и внутренние факторы играют против тенге

Уравнение со многими неизвестными
Совокупность внешних и внутренних факторов сегодня играет против тенге: дорожающий доллар, рост ставки в США,
сезонный спрос на валюту, дешевеющая нефть и неопределенность вокруг ситуации с КТК.
Казахстан, национальная валюта которого заметно ослабевает в июне-июле, не одинок. Валюты многих развитых и развивающихся государств находятся под давлением на фоне борьбы с глобальной инфляцией и геополитической нестабильности.
Официальный курс доллара на 8 июля составил 477,24 тенге, ослабнув с начала месяца на 12,16 тенге, или 2,6%. Напомним, что за июнь тенге ослаб к доллару на 13,3%.
По словам директора департамента монетарных операций Национального банка РК Нуржана Турсунханова, преобладающими факторами в динамике тенге стали импортные операции казахстанских компаний наряду с глобальным укреплением американского доллара, снижением цен на энергоносители, а также ухудшением сентимента, то есть настроя участников рынка ввиду рисков приостановки деятельности морского терминала КТК, через который на экспорт идет около 80% казахстанской нефти.
Рост доходности казначейских облигаций США и укрепление доллара оказывали давление на валюты как развитых, так и развивающихся стран.
С начала июля индекс DXY, то есть индекс стоимости доллара в сравнении с корзиной ряда ведущих мировых валют, на 7 июля вырос на 2,3% – до уровня 107,13, в то время как индекс валют развивающихся стран JPMorgan ослаб на 3,3%.
Значительным стало и ослабление евро по отношению к доллару до уровня 1,016, то есть евро практически сравнялся с долларом. Евро слабеет на фоне усиления опасений вокруг энергетического кризиса в Европе. Уже начавшийся и прогнозируемый в будущем рост цен на энергоносители ожидаемо приведет к раскручиванию инфляционной спирали, в ответ на это Европейский центральный банк готовится поднять ставку. Однако эксперты опасаются, что слишком резкое ее повышение может привести к рецессии экономики. На этом же фоне растет спрос на «активы-убежища», к которым в первую очередь относится американский доллар.
Еще двумя внешними факторами, давящими на тенге, являются нефтяные цены и курс рубля. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 7 июля составила 104,65 доллара за баррель, снизившись с начала месяца на 8,8%. В свою очередь курс российского рубля на Московской бирже сложился на уровне 61,95, ослабнув с начала месяца на 20%.
Среди внутренних факторов динамику тенге обусловили сохраняющийся спрос на валюту для осуществления импортных операций, погашения внешних долгов, а также постоянный спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц.
В Нацбанке констатируют, что в целом отмечается ухудшение сентимента участников рынка в связи со снижением цен на энергоносители. При этом в условиях свободно плавающего курса проявление волатильности для тенге является нормальной рыночной ситуацией.
«С начала месяца Национальный банк не проводил валютных интервенций. При этом с целью недопущения угрозы финансовой стабильности банк оставляет за собой право вмешательства на валютных торгах при чрезмерной волатильности курса», – подчеркнул Нуржан Турсунханов.
По его словам, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от спроса на иностранную валюту со стороны участников в рамках импортных операций и сезона отпусков.
«Геополитическая ситуация в соседних регионах, а также ситуация на мировых рынках также сохраняют влияние на общий сентимент инвесторов к валютам развивающихся стран. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», – заключил представитель регулятора.
И если Нацбанк не делает прогнозов по курсу тенге, чтобы не оказывать давления на валютный рынок, то профессиональные участники этого самого рынка воздерживаются от прогнозов ввиду крайней непредсказуемости текущей ситуации.
«Хочешь рискнуть репутацией эксперта – дай прогноз по курсам валют», – шутят представители банковского сектора. По их словам, стандартные методы анализа и прогнозирования не работают в условиях, когда ключевые факторы движения курсов носят не рыночный характер.
«Кто мог предсказать начало военных действий на территории Украины, глубину санкций против России, решение суда о блокировке Каспийского трубопроводного консорциума? Перечень этих труднопрогнозируемых событий можно продолжать и продолжать. А сколько их еще будет впереди?» – поделился с нами представитель одного из крупных банков страны.
При этом многие эксперты сходятся во мнении, что колоссальную поддержку тенге оказало решение руководства страны, мгновенно принятое 24 февраля, о выплате премии 10% держателям депозитов в тенге, если эти вклады не будут закрыты или конвертированы в валюту в течение года. Именно перспектива получения дополнительного вознаграждения от государства удержала многих казахстанцев от покупки долларов в период недавнего укрепления тенге.