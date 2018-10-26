Внешний долг Казахстана сократился на 2,8 миллиарда долларов

Экономика
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Объем внешнего долга РК за первое полугодие 2018 года сократился на 2,8 млрд долларов за счет уменьшения объема еврооблигаций казахстанских эмитентов на руках у нерезидентов на фоне снижения их рыночной цены, а также – погашения займов, привлеченных от зарубежных сестринских организаций, передает Kazpravda.kz.

По информации Национального банка РК, уменьшение внешнего долга, рост ВВП и экспорта товаров и услуг способствовали улучшению относительных параметров: отношение внешнего долга к ВВП на 1 июля 2018 года составило 96,3% (на конец 2017 года – 102,7%), а отношение внешнего долга к экспорту товаров и услуг – 265,2% (на конец 2017 года – 299,2%).

"На 1 июля 2018 года внешний долг Казахстана составил 164,4 млрд долларов, из которых 7,2%, или 11,9 млрд – это внешний долг государственного сектора, 3,7%, или 6,1 млрд – внешний долг сектора «Банки», 26,1%, или 42,9 млрд долларов – задолженность "Других секторов", не связанная с прямыми инвестициями, а оставшиеся 63,0%, или 103,6 млрд долл. США составляет межфирменная задолженность данного сектора", – сообщили в Нацбанке.

При этом чистый внешний долг Казахстана за первое полугодие 2018 года увеличился на 0,4 млрд долларов до 46,6 млрд долларов и составил 27,3% к ВВП.

Государственный и финансовый секторы по отношению к остальному миру выступают с позиции чистого кредитора (55,6 и 14,9 млрд долл. США, соответственно), а нефинансовый сектор – с позиции чистого должника (117,0 млрд долл. США).

Дефицит счета текущих операций в первом полугодии сократился в 4 раза и составил 0,7 млрд долларов США (3,0 млрд долл. США в 1 полугодии 2017 года) или 1,0% к ВВП.

"Сокращение дефицита счета текущих операций обусловлено увеличением профицита торгового баланса на фоне благоприятной конъюнктуры мировых цен на энергоресурсы. В результате почти трехкратного опережения темпов прироста экспорта над приростом импорта положительное сальдо торгового баланса составило 13,1 миллиарда долларов США, увеличившись в 1,5 раза или на 4,6 миллиарда долларов по сравнению 1 полугодием 2017 года", – говорится в сообщении финрегулятора.

Экспорт товаров увеличился на 24,9% или на 5,9 млрд долларов до 29,4 млрд. Стоимость экспорта нефти и газового конденсата (61,1% от официального экспорта) в сравнении с 1 полугодием 2017 года выросла на 37,6%.

Импорт товаров увеличился на 8,7% и составил 16,4 млрд долл. США. Рост стоимости импорта произошел по всем группам основной товарной номенклатуры. Наибольшее увеличение импорта (на 14,8%) произошло по ввозу инвестиционных товаров (35,2% от общего импорта). Ввоз товаров промежуточного промышленного потребления увеличился на 7,3%. Импорт потребительских товаров вырос на 8,9%, из них ввоз продовольственных товаров – на 11,2%, непродовольственных товаров – на 7,4%.

Как отмечается, рост доходов от сырьевого экспорта способствовал росту выплат доходов от прямых инвестиций нерезидентам на 29,5% до 11,0 млрд долларов, более половины из которых было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

По финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Нацбанка) в результате снижения обязательств резидентов сложился чистый отток капитала в 1,3 млрд долл. США.

По прямым инвестициям чистый приток сложился в размере 4,2 млрд долларов. Валовый приток иностранных прямых инвестиций (ИПИ) в Казахстан вырос на 15,4% и составил 12,3 млрд долларов (10,6 млрд долл. в 1 полугодии 2017 года).

Прямые инвестиции в Казахстан осуществлялись в основном в предприятия нефтегазового сектора и металлургической промышленности. Основными странами – прямыми инвесторами Казахстана являются Нидерланды (30,6% от валовых поступлений ИПИ), США (22,7%), Швейцария (10,3%), Российская Федерация (6,7%), Бельгия (6,5%), Китай (6,3%).

По портфельным инвестициям чистый отток составил 2,0 млрд долларов, в основном за счет выкупа АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" на рынке своих акций и глобальных депозитарных расписок, а также роста валютного портфеля АО "ЕНПФ". Также на уменьшение обязательств резидентов повлияли покупки резидентами на вторичном рынке еврооблигаций Министерства финансов РК.

По другим инвестициям чистый отток в 3,3 млрд долларов обусловлен в основном погашением резидентами обязательств по кредитам и займам, ростом краткосрочных активов Национального фонда РК на зарубежных счетах и увеличением дебиторской задолженности предприятий небанковского сектора.

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