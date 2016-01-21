​Внести посильный вклад

Представители партии считают, что Глава государства в очередной раз продемонстрировал своему народу мудрость и дальновидность. В условиях новой глобальной реальности необходимо как можно быстрее завершить политическую кампанию и приступить к практической реализации Плана нации «100 ­конкретных шагов».

В своем Обращении Лидер нации призвал политические партии «выдвинуть грамотных, деловых и преданных интересам страны кандидатов, которые способны понять задачи повестки дня». Обновление представительной ветви власти необходимо прежде всего в интересах страны и народа.

Вместе с тем совмещение выборов в Мажилис и маслихаты даст экономию драгоценного времени и финансовых средств. Сегодня, когда мир стоит на пороге глобальных экономических преобразований, подобный шаг приобретает особенно важное значение.

Уверен, что страна с наименьшим ущербом выйдет из экономического кризиса, пришедшего к нам извне. И мы, партийцы, готовы внести достойный вклад в укрепление стабильности и поступательного развития нашего государства.