Внести свой вклад в защиту правопорядка Статьи 1052 Беседовала Елена КАШАРИНА

– Тлеген Советович, не секрет, что в обществе всегда существовало весьма претензионное отношение к работе полиции. Как, на ваш взгляд, меняется эта ситуация?



– Мировой опыт показывает, что взаимодействие полиции и общества – это довольно сложный, а порой и противоречивый процесс. Однако в условиях происходящих изменений это, возможно, единственный инструмент, позволяющий эффективно противостоять современной преступности. И поэтому полиция должна меняться вместе с обществом.



Сегодня в правоохранительных органах Казахстана наработана достаточная прак­тика взаимодействия с обществом, чему очень способствует и современное законодательство страны. В качестве примера могу привести то, что население принимает активное участие в раскрытии резонансных преступлений. Когда мы обращаемся к обществу, то всегда получаем отклик. Это касается случаев розыска без вести пропавших и установления очевидцев ДТП, в вопросах соблюдения законности самими полицейскими. Более того, граждане сами участвуют в охране общественного порядка, и с их участием с начала года было раскрыто 28 преступлений и задержаны 625 правонарушителей, что превышает прошлогодние показатели. За эту активную работу мы поощрили 53 наших помощника денежными премиями на общую сумму в более чем один миллион тенге.



И еще один немаловажный момент: реакция населения на работу полиции напрямую зависит от того, как ведут себя при исполнении своих обязанностей сотрудники как на улицах, маршрутах патрулирования, так и в служебных кабинетах. Общество оценивает нашу работу по вежливости и отзывчивости полицейских к обращениям граждан, профессиональному отношению к своим обязанностям, о чем следует помнить.



– Кстати, качество работы полиции всегда оценивалось по таким показателям, как раскрытие и расследование преступлений.



– Это действительно так. И если говорить о цифрах, то с начала года в производстве следственных подразделений находилось 29 тысяч уголовных дел, что в два раза больше, чем в прошлом году. В суд направлено на 10 тысяч уголовных дел больше, чем в 2014 году. В целом спокойнее стало на улицах и в общественных местах, меньше совершается особо тяжких преступлений, больше раскрыто ранее совершенных правонарушений. Особое внимание уделяем профилактике и техническому оснащению, благодаря которым количество ДТП в регионе снизилось на 21%, а число пострадавших в них уменьшилось на 30,2%. Мы уделяем внимание подрастающему поколению, активно вовлекаем подростков в занятия спортом. Создана детско-юношес­кая волейбольная команда среди девочек областного детского дома, над которым мы шефствует уже несколько лет. Команда будет продолжать свой спортивный путь под эгидой "Динамо". Для детей в ФСО "Динамо" созданы три бесплатные спортивные секции по греко-римской борьбе, волейболу и баскетболу.



Во исполнение поручения Президента страны для осуществления контроля населением эффективности работы органов внутренних дел создается интернет-портал "Карта уголовных правонарушений". На ней будут отмечаться все уголовные правонарушения, совершаемые в стране, в сроки не позднее одной недели после совершения.



– Качественные изменения работы полиции при решении современных задач влекут за собой и повышенные требования к кадрам сотрудников полиции?



– Действительно, сегодняшние требования к сотрудникам полиции ужесточены. Приведу пример результатов последней конкурсной комиссии: на вакантные долж­ности претендовали более 500 кандидатов, которые подходили по квалификационным требованиям, но в результате отбора на службу были приняты всего 128 человек. И это неспроста.



Глава государства обозначил задачу о внедрении специальной системы тестирования кандидатов в сотрудники и действую­щих сотрудников полиции для проверки личностных качеств и профессиональных навыков. Уже сейчас в ДВД Костанайской области вновь принимаемые на службу кандидаты, а также сотрудники полиции, подлежащие аттестации, проходят полигра­фологическое исследование, основной задачей которого является выявление отрицательных мотивов поступления на службу, случаев коррупционных правонарушений. Результаты этого исследования влияют при поступлении на службу. Также кандидаты тестируются и на знание законов РК.



Большое внимание уделяется вопросам законности и дисциплины. Управление собственной безопасности ДВД Костанайской области больше половины фактов нарушения законности со стороны полицейских выявляют сами. Все судебные процессы, в которых фигурируют провинившиеся стражи порядка, проводятся в открытом режиме.



И хотелось бы особо отметить, что прак­тически во всех этих вопросах сегодня участвуют представители общественного совета по контролю за деятельностью полиции. Этот институт действует в полиции с 2008 года и зарекомендовал себя очень эффективно. Сейчас трудно представить сферу деятельности органов внутренних дел, которая бы не коснулась внимания совета, и законодательное закрепление его полномочий позволяет перевести эту работу на качественно новый уровень.



– Но существует мнение, что основная задача, возложенная на советы, – это рассмотрение жалоб граждан на действия полицейских, нарушающих этические нормы…



– В ДВД Костанайской области представители совета не только рассматривают такие жалобы. Прежде всего они участвуют в конкурсном отборе кандидатов на службу в органах внутренних дел, и ни одно заседание конкурсной комиссии не обходится без участия общественности.

Кроме этого, они активно проводят праворазъяснительную и воспитательную работу, и в первую очередь в вопросах борьбы с коррупцией.



Это, между прочим, дает очень действенный результат. К примеру, количество коррупционных правонарушений, совершенных сотрудниками ОВД, снизилось почти на 70%. По сравнению с прошлым годом меньше уволено сотрудников полиции по отрицательным мотивам и рассмотрено меньше нарушителей на дисциплинарных комиссиях.



Приведу еще один характерный факт: все меньше сотрудников полиции сегодня увольняется по собственному желанию. И это уже устойчивая тенденция.



– Тлеген Советович, и все-таки что необходимо для того, чтобы изменить в лучшую сторону отношение граждан к работе органов внутренних дел?



– Нужно изменить общественные стереотипы о том, что для поддержания правопорядка достаточно только работы полиции. Это как раз то, о чем говорил наш Президент, – "нулевая" терпимость к правонарушениям. Действие этого принципа зависит от самих граждан. Вы же хотите жить в безопасном городе, ауле, селе? Тогда должны меняться сами, вмес­те с нами – с полицией. От вас зависит многое. Своевременное сообщение о факте преступления – залог эффективности мер, принятых органами внутренних дел. И не стоит рассчитывать на то, что сообщение о правонарушении в дежурную часть сделает кто-то другой, звоните тоже – пусть лучше поступит больше обращений. Зато вы будете знать, что внесли свой вклад в защиту общества от преступных посягательств и правонарушений и поспособствовали улучшению правопорядка в стране.





