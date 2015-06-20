Внести свой вклад в защиту правопорядка

– Тлеген Советович, не секрет, что в обществе всегда существовало весьма претензионное отношение к работе полиции. Как, на ваш взгляд, меняется эта ситуация?
– Мировой опыт показывает, что взаимодействие полиции и общества – это довольно сложный, а порой и противоречивый процесс. Однако в условиях происходящих изменений это, возможно, единственный инструмент, позволяющий эффективно противостоять современной преступности. И поэтому полиция должна меняться вместе с обществом.
Сегодня в правоохранительных органах Казахстана наработана достаточная практика взаимодействия с обществом, чему очень способствует и современное законодательство страны. В качестве примера могу привести то, что население принимает активное участие в раскрытии резонансных преступлений. Когда мы обращаемся к обществу, то всегда получаем отклик. Это касается случаев розыска без вести пропавших и установления очевидцев ДТП, в вопросах соблюдения законности самими полицейскими. Более того, граждане сами участвуют в охране общественного порядка, и с их участием с начала года было раскрыто 28 преступлений и задержаны 625 правонарушителей, что превышает прошлогодние показатели. За эту активную работу мы поощрили 53 наших помощника денежными премиями на общую сумму в более чем один миллион тенге.
И еще один немаловажный момент: реакция населения на работу полиции напрямую зависит от того, как ведут себя при исполнении своих обязанностей сотрудники как на улицах, маршрутах патрулирования, так и в служебных кабинетах. Общество оценивает нашу работу по вежливости и отзывчивости полицейских к обращениям граждан, профессиональному отношению к своим обязанностям, о чем следует помнить.– Кстати, качество работы полиции всегда оценивалось по таким показателям, как раскрытие и расследование преступлений.
– Это действительно так. И если говорить о цифрах, то с начала года в производстве следственных подразделений находилось 29 тысяч уголовных дел, что в два раза больше, чем в прошлом году. В суд направлено на 10 тысяч уголовных дел больше, чем в 2014 году. В целом спокойнее стало на улицах и в общественных местах, меньше совершается особо тяжких преступлений, больше раскрыто ранее совершенных правонарушений. Особое внимание уделяем профилактике и техническому оснащению, благодаря которым количество ДТП в регионе снизилось на 21%, а число пострадавших в них уменьшилось на 30,2%. Мы уделяем внимание подрастающему поколению, активно вовлекаем подростков в занятия спортом. Создана детско-юношеская волейбольная команда среди девочек областного детского дома, над которым мы шефствует уже несколько лет. Команда будет продолжать свой спортивный путь под эгидой "Динамо". Для детей в ФСО "Динамо" созданы три бесплатные спортивные секции по греко-римской борьбе, волейболу и баскетболу.
Во исполнение поручения Президента страны для осуществления контроля населением эффективности работы органов внутренних дел создается интернет-портал "Карта уголовных правонарушений". На ней будут отмечаться все уголовные правонарушения, совершаемые в стране, в сроки не позднее одной недели после совершения. – Качественные изменения работы полиции при решении современных задач влекут за собой и повышенные требования к кадрам сотрудников полиции?
– Действительно, сегодняшние требования к сотрудникам полиции ужесточены. Приведу пример результатов последней конкурсной комиссии: на вакантные должности претендовали более 500 кандидатов, которые подходили по квалификационным требованиям, но в результате отбора на службу были приняты всего 128 человек. И это неспроста.
Глава государства обозначил задачу о внедрении специальной системы тестирования кандидатов в сотрудники и действующих сотрудников полиции для проверки личностных качеств и профессиональных навыков. Уже сейчас в ДВД Костанайской области вновь принимаемые на службу кандидаты, а также сотрудники полиции, подлежащие аттестации, проходят полиграфологическое исследование, основной задачей которого является выявление отрицательных мотивов поступления на службу, случаев коррупционных правонарушений. Результаты этого исследования влияют при поступлении на службу. Также кандидаты тестируются и на знание законов РК.
Большое внимание уделяется вопросам законности и дисциплины. Управление собственной безопасности ДВД Костанайской области больше половины фактов нарушения законности со стороны полицейских выявляют сами. Все судебные процессы, в которых фигурируют провинившиеся стражи порядка, проводятся в открытом режиме.
И хотелось бы особо отметить, что практически во всех этих вопросах сегодня участвуют представители общественного совета по контролю за деятельностью полиции. Этот институт действует в полиции с 2008 года и зарекомендовал себя очень эффективно. Сейчас трудно представить сферу деятельности органов внутренних дел, которая бы не коснулась внимания совета, и законодательное закрепление его полномочий позволяет перевести эту работу на качественно новый уровень.– Но существует мнение, что основная задача, возложенная на советы, – это рассмотрение жалоб граждан на действия полицейских, нарушающих этические нормы…
– В ДВД Костанайской области представители совета не только рассматривают такие жалобы. Прежде всего они участвуют в конкурсном отборе кандидатов на службу в органах внутренних дел, и ни одно заседание конкурсной комиссии не обходится без участия общественности.
Кроме этого, они активно проводят праворазъяснительную и воспитательную работу, и в первую очередь в вопросах борьбы с коррупцией.
Это, между прочим, дает очень действенный результат. К примеру, количество коррупционных правонарушений, совершенных сотрудниками ОВД, снизилось почти на 70%. По сравнению с прошлым годом меньше уволено сотрудников полиции по отрицательным мотивам и рассмотрено меньше нарушителей на дисциплинарных комиссиях.
Приведу еще один характерный факт: все меньше сотрудников полиции сегодня увольняется по собственному желанию. И это уже устойчивая тенденция. – Тлеген Советович, и все-таки что необходимо для того, чтобы изменить в лучшую сторону отношение граждан к работе органов внутренних дел?
– Нужно изменить общественные стереотипы о том, что для поддержания правопорядка достаточно только работы полиции. Это как раз то, о чем говорил наш Президент, – "нулевая" терпимость к правонарушениям. Действие этого принципа зависит от самих граждан. Вы же хотите жить в безопасном городе, ауле, селе? Тогда должны меняться сами, вместе с нами – с полицией. От вас зависит многое. Своевременное сообщение о факте преступления – залог эффективности мер, принятых органами внутренних дел. И не стоит рассчитывать на то, что сообщение о правонарушении в дежурную часть сделает кто-то другой, звоните тоже – пусть лучше поступит больше обращений. Зато вы будете знать, что внесли свой вклад в защиту общества от преступных посягательств и правонарушений и поспособствовали улучшению правопорядка в стране.