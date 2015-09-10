Внезапная проверка боеготовности армии началась в России
В мире
Наталия Буланова
Три соединения Воздушно-десантных войск Российской Федерации подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности на территории Ивановской, Ульяновской и Волгоградской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
В настоящее время с аэродромов "Восточный" и "Северный" их самолетами Ил-76 перебрасывают в районы проведения учений.
"В течение суток в боевую готовность в общей сложности были приведены около 10 тысяч десантников", – сообщили в военном ведомстве.
На железнодорожных станциях завершается формирование эшелонов. Десантники из Ульяновска и Камышина отрабатывают нормативы по погрузке военной техники и вооружения.
В ближайшее время им предстоит принять участие в тренировке по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии.
Днем ранее была проведена самая масштабная проверка в казахстанской армии. По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РК Нурсултана Назарбаева началась внезапная проверка. В полную боеготовность были переведены силы военнослужащих пяти областей Казахстана – Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Западно-Казахстанской.
По команде одновременно в вышеназванных областях были подняты около 10 000 военнослужащих, более 20 подразделений Сухопутных войск, более 2 000 единиц техники, а для переброски задействованы 17 эшелонов.