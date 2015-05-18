Внезапная проверка КСОР ОДКБ взаимосвязана с ситуацией в Афганистане - Семериков

Внезапная проверка боеготовности Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, которая началась 12 мая с приведения подразделений в состояние высшей боевой готовности и продолжилась переброской группировки войск в Таджикистан, взаимосвязана с ситуацией в Афганистане. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА
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Обстановка в Афганистане вызывает серьезную озабоченность во всех государствах - членах ОДКБ, она обсуждается на различном уровне и в разном формате. Валерий Семериков назвал неслучайной переброску группировки КСОР ОДКБ в рамках внезапной проверки именно на территорию Таджикистана. Одна из задач проверки - развертывание войск с целью демонстрации военных возможностей, отметил он.
Валерий Семериков сообщил, что итоги внезапной проверки КСОР ОДКБ будут носить закрытый характер. Их планируется рассмотреть на заседании Совета министров обороны ОДКБ, а затем доложить главам государств на Совете коллективной безопасности.