Внимание, дети!

На дорогах, рядом с которыми расположены учебные заведения, начали устанавливать макеты в виде школьника с учебным ранцем за плечами. На сегодня макеты появились на обочине пяти пешеходных переходов. Издали на все сто кажется, что сейчас на зебру шагнет ребенок. Водители моментально сбрасывают скорость.

Как отметили в областном департаменте полиции, акция рассчитана на профилактику и предупреждение дорожно-транс­портных происшествий с детьми. Для первых макетов были выбраны самые оживленные улицы, где ежедневно возникают автомобильные пробки и, соответственно, немало нарушителей ПДД. Дальше такие макеты могут появиться во всех микрорайонах города.