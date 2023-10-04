Внимание, дети!

Свежий выпуск
210
Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске полицейские нашли способ повысить внимательность водителей.

На дорогах, рядом с которыми расположены учебные заведения, начали устанавливать макеты в виде школьника с учебным ранцем за плечами. На сегодня макеты появились на обочине пяти пешеходных переходов. Издали на все сто кажется, что сейчас на зебру шагнет ребенок. Водители моментально сбрасывают скорость.

Как отметили в областном департаменте полиции, акция рассчитана на профилактику и предупреждение дорожно-транс­портных происшествий с детьми. Для первых макетов были выбраны самые оживленные улицы, где ежедневно возникают автомобильные пробки и, соответственно, немало нарушителей ПДД. Дальше такие макеты могут появиться во всех микрорайонах города.

Популярное

Все
Не убивайте детство
На кортах Астаны и Пекина
И снова «золото»
Алло, вас не слышно!
Поликлиники и больницы занимались приписками
Почему пишут ОРВИ вместо ожога
С надеждой встать на ноги
Принят первый груз
Зерно с полей подсушат до кондиций
Как утолить кадровый голод?
Артиллеристы – профи в своем деле
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Нарушение и наказание
Быть ли Шымкенту зеленым?
«Келешек»: помощь детям
Будущее нации в руках матери
Ветеран всегда в строю
Любовь к труду – традиция семейная
Рокировки местного значения
Полет сильфид на сцене Astana Opera
Все для счастливых пенсионеров
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Не быть цыпленку табака?..
Закон и права знать обязаны
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Иметь или не иметь?
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Независимое и справедливое правосудие
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Когда слова не нужны
Смертельное ДТП
Рокировки местного значения
Памяти Курмангазы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]