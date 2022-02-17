Внимание детям и молодежи

Фарид Юмашев

Правительственная комиссия во главе с заместителем Премьер-министра Ералы Тугжановым побывала с рабочей поездкой в Павлодарской области.

В ходе поездки в Экибастуз Ералы Тугжанов провел оперативное совещание по вопросам поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также посетил межрегио­нальный профессиональный центр.

На совещании были обсуждены существующие проблемы и пути их решения в рамках системы соц­защиты и медицинской помощи социально незащищенным слоям населения. Также участники рассмотрели ситуацию, вызвавшую резонанс в обществе. Речь – о семье с четырьмя детьми, долгое время существовавшей в изоляции от общества.

Семью, попавшую в трудную жизненную ситуацию, обнаружили в одной из экибастузских квартир. Сейчас им оказывают всемерную поддержку, а компетентные органы ведут расследование, чтобы понять, почему дети и их родители, которые нуждались в помощи, остались без внимания со стороны местных исполнительных органов.

– Социальное обеспечение детей, защита их прав и интересов – приоритет государственной политики. На сегодняшний день в стране насчитывается 6,3 миллиона детей, что составляет 32% населения Казах­стана. И мы несем ответственность за жизнь каждого ребенка, – сказал Ералы Тугжанов.

В ходе совещания заместитель главы Правительства поручил представителям центральных и местных государственных органов в месячный срок приступить к выявлению семей, нуждающихся в социальной и медицинской помощи. Также поручено внедрить электронную карту учета движения детей с возможностью отслеживания их прикрепления к поликлиникам по месту проживания и утвердить алгоритм межведомственного взаимодействия по вопросам оказания поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также заместитель Премьер-минист­ра ознакомился с планами региона по созданию Центра подготовки и переподготовки кадров для топливно-энергетической отрасли с учетом международных стандартов, реализацией пилотного проекта «Атлас новых профессий и компетенций».

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поделился новыми подходами в реализации государственной молодежной политики путем открытия на базе действующих колледжей (в том числе сельских) центров по поддержке молодежи, в которых по принципу «одного окна» будет осуществлен комплекс мер по переквалификации, обучению и трудоустройству молодежи (включая NEET).

При фронт-офисе на постоянной основе региональными представителями НПП «Атамекен» будут проводиться консультации по открытию бизнеса и реализации молодежных стартап-проектов.

Ералы Тугжанов отметил особую важность вопросов обучения и занятости молодежи и поручил государственным и местным исполнительным органам осуществить аналогичный проект во всех регионах.

По информации пресс-службы Премьер-министра, в ходе рабочей поездки правительственная делегация посетила также организации дополнительного образования: музыкальную школу им. Естая и образовательно-досуговый комплекс «Кайнар».

На встрече с родителями детей, посещающих различные кружки и секции, отмечено значительное расширение возможностей для развития юных талантов за счет внедрения государственного заказа на дополнительное образование.

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