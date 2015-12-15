​Внимание экологии

Мобильное приложение позволит отправлять фотографии, данные геолокации и комментарии к экологическим нарушениям – незаконному спилу деревьев, появлению стихийных свалок, поджогу мусора или листьев. Эти сообщения будут сохранены в приложении, и каждый житель сможет увидеть, как в каждом конкретном случае решается проблема.

Поскольку целью проекта является оперативное фиксирование экологических нарушений самими горожанами, это мотивирует на проявление активной гражданской позиции. Организаторы проекта будут публиковать информацию о ходе устранения нарушений. Проект реализован за счет частных инвестиций и не требует дополнительных вложений из местного бюджета.