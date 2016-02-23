Как известно, битва, в результате которой была разгромлена крупная стратегическая немецкая группировка в междуречье Дона и Волги, длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Крупнейшая сухопутная битва в истории человечества, наряду со сражением на Курской дуге, стала переломным моментом в войне. В те дни под Сталинградом проявилось единство фронта и тыла, именно это способствовало тому, что народ и армия сумели переломить хребет врагу. Участница Сталинградской битвы Валентина Сивоконь вспоминала тех, кто, не щадя себя, сражался за нашу свободу и счастье. Вместе с гостями она почтила память всех, кто не вернулся из боя. Валентине Семеновне в торжественной обстановке вручили грамоту и подарочный набор. Благодарные потомки навсегда сохранят в памяти бессмертный подвиг солдат.