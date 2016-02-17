​Внимание к правам детей

Как сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК, Аскар Шакиров принял участие во встрече представителей национальных правозащитных институтов Центральной Азии и в работе заседания «круглого стола» на тему «Борьба с безнаказанностью пыток и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних в местах лишения или ограничения свободы».

Участники встречи – представители учреждений омбудсменов Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Эстонии, Норвегии, вице-президент Комитета ООН по правам ребенка, другие правозащитники – обменялись опытом работы, а также обсудили перспективы укрепления сотрудничества.

В своем выступлении А. Шакиров поделился с коллегами опытом работы нацио­нального правозащитного учреждения Казахстана. В качестве примера была представлена пилотная программа по профилактике детского насилия, реализованная в Восточно-Казахстанской области совместно с государственными органами и ЮНИСЕФ. В настоящее время рассматривается вопрос ее применения на национальном уровне.

Положительный резонанс вызвала озвученная А. Шакировым информация о соз­дании в Казахстане института уполномоченного по правам ребенка. В целом накопленный опыт учреждения казахстанского омбудсмена был с интересом воспринят зарубежными коллегами.