Внимание к жалобам граждан

Как рассказали в пресс-службе ГП РК, представители госорганов поделились опытом работы и обменялись мнениями по интересующим вопросам.

Были озвучены как результаты в учетной дисциплине, так и возникающие проблемы. В частности, автоматизация с 1 января 2016 года учета и формирования статистической отчетности существенно сократила объем бумажного документооборота. Повысилась оперативность обмена данными, весь процесс работы с обращениями, начиная от приема и до окончательного рассмотрения, стал более прозрачным.

Участники семинара обсудили основные «болевые» точки: применение нормативных правовых актов, ведение электронных учетных документов и взаимодействие информационных систем. По итогам обсуждения выработаны рекомендации по устранению этих проблем, в том числе по профилактике искажения статистической отчетности и повышению аналитической деятельности.