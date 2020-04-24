Внимание на экран

На связи Костанай

Этот случай – один из многих, когда возможности телемедицины помогли спасти жизни. Беременность, резкое ухудшение состояния как раз в непроглядную пургу. Женщину с большим трудом смогли довезти до райцентра. Добраться до Костаная либо отправить врачей в район не было никакой возможности. К операции в экстренном порядке удаленно подключились костанайские реаниматолог, акушер-гинеколог, анестезиолог и другие специалисты. Они по видеосвязи помогли районным врачам спас­ти женщину и ребенка.

– Все завершилось благополучно, – заверил заведующий телемедицинским центром Костанайской областной больницы Владимир Стельмах. – В районе есть специалисты, но у них такая патология встречается редко. Ребята молодые. Они делать все умеют, но им нужно подсказать.

Подсказывают, впрочем, и костанайцам. Регулярно в кабинете телемедицины проходят консультации по сложным пациентам уже областной больницы. Сами врачи признают, что некоторые из них становятся мини-лекция­ми. Они не занимают много времени, но дают понимание ситуации, повышают уровень профессионализма местных врачей.

Один из последних случаев произошел все в те же буранные апрельские дни. Экстренно ­поступила беременная, у которой врачи обнаружили букет патологий. Рожать рано, прерывать поздно. Да и спасти нужно обоих. Чтобы не наломать дров, вышли на центр экстренной медицины в Нур-Султане. Оттуда костанайцам организовали онлайн-консультацию сразу с 4 крупными медучреждениями страны: столичными Национальным научным центром охраны материнства и детства и Национальным научным медицинским центром, а также алматинскими НИИ кардиологии и внутренних болезней и Национальным научным цент­ром хирургии им. А. Сызганова. Специалисты, в числе которых были высококвалифицированные гематологи и гепатологи, к беседе подключились быстро. Советы дали дельные. Сейчас с женщиной уже все в порядке, как и с ее малышом. Врачи говорят, что скоро можно и на выписку.

Чтобы увидеть своими глазами чудесный центр, cпускаемся в цоколь областной больницы. На первый взгляд, обычный зал с рядами синих кресел. На стенах висят два монитора, на одном из столов – ноутбук, система видеоконференцсвязи. Именно отсюда ежедневно костанайские врачи выходят на связь с районами и городами региона, принимают решение о госпитализации экст­ренных больных санавиацией в областную больницу. Здесь же проходили упомянутые консультации.

Несмотря на раннее утро, идет консультация. Из разговора специалистов стало ясно, что у пациента возникли осложнения после травмы ноги. Обыч­ный спектр анализов не дал возможности понять причину возникших проблем. Ждать опасаются: пациент вполне может потерять стопу, потому и обратились за помощью к более опытным коллегам. Врачи облбольницы изучают результаты исследований, карту пациента, перечень принимаемых им препаратов. Все данные были высланы ранее на почту центра телемедицины. Консультация длится всего 10–15 минут, но за это время районные медики получают советы от узких специалистов, рекомендации по корректировке схемы лечения…

Завершается одна консультация, за нею следом другая. Одни онлайн-встречи проходят в присутствии пациентов, другие – без их участия. Все индивидуально. Последнее время в телемедицинском центре царит небывалое оживление.

Удаленная, но помощь

Сами медики отмечают, что ежедневно проходит по несколько десятков таких встреч. И если раньше большей частью советовались по сложным случаям, то сейчас в число консультаций вошли и те, что обычно проходят в местном поликлиническом отделении. Из районов люди за сотни километров приезжали к узким специалистам с результатами анализов для постановки диагноза, назначения либо корректировки лечения. Но поликлиническое отделение в условиях режима чрезвычайного положения временно прекратило работу. А оно ежедневно обслуживало больше сотни человек.

Сегодня врачам, что вели прием, на телефон приходит сообщение о необходимости проведения личной консультации, следом шлют результаты анализов и обследований. На связь выходят не только из центра телемедицины, но и по одному из доступных мессенджеров.

Не стоит думать, что все перешли в онлайн. В областной больнице признают, что количест­во именно «поликлинических» прие­мов на «удаленке» сократилось. Наиболее востребованными остаются иммунологи, невропатологи и кардиологи.

И здесь тоже нужно говорить о консультировании пациентов областной больницы специалис­тами республиканских или иност­ранных центров. У Костаная помимо казахстанских медцентров, которые всегда идут навстречу, налажена консультативная связь с врачами России, Китая и других стран. Эта взаимная поддержка, к примеру, помог­ла жителю области вернуться домой после 4-месячной госпитализации. Как оказалось, пациент больше 130 суток находился на ИВЛ. Родные стали волноваться и высказывать недовольство работой местных врачей. Тогда костанайцы вышли на московских коллег – представителей международного сообщества, которое помогает людям с мышечной атрофией дыхательных путей. Онлайн-консультация не только сняла сомнения в том, что в данном случае местные врачи действовали правильно, но и помогла забрать пациента домой. Американцы безвозмездно передали костанайцу аппарат ИВЛ, которым можно пользоваться дома, а немцы – специальный раскашливатель.

Внутренняя кухня

Сама больница в условиях чрезвычайного положения и карантина в целом функционирует в прежнем режиме. Приемное отделение также с колес принимает пациентов, разделяя их на 3 потока: красный, желтый и зеленый. И сегодня врачи говорят, что такой подход позволяет не только упорядочить процесс, но и разделить пациентов, создав условия для соблюдения дистанции, своевременного проведения санобработки помещений. Воп­росы санитарной безопасности усилены, на входах везде стоят антисептики.

Если говорить об отдельно взятых отделениях, то часть функцио­нирует в привычном режиме. Например, реабилитационное отделение продолжает оказывать помощь своим пациентам. По-прежнему бурлит жизнь и в инсультном отделении – одном из тех, где срочность играет решающую роль.

– У нас ни притока, ни уменьшения числа пациентов не отмечено, – сказала руководитель службы Амина Каримова. – 27 пациентов на 30 коек. Неделей раньше было больше. Мы, конечно, усилили работу санитарок и медсестер. А родственники и раньше приходили передать какие-то продукты сверх больничного питания, делают это и сегодня. Единственное, теперь они не могут подняться к нам, передают пакеты на первом этаже. Для беседы с родственниками и раньше было определено время с 12.00 до 13.00. Сейчас, если это необходимо, родственники, принесшие «передачку», могут поговорить с врачом по внутреннему телефону. И теперь не стало лишних хождений по этажам, когда по 3–4 человека приходили узнать о состоянии одного пациента.

Несколько скорректировали работу родильного дома при областной больнице. Здесь для женщин с признаками простуды выделили отдельный этаж. У каж­дой мамочки, которая пришла с насморком, своя палата с санузлом, а на входе есть антисептик.

– Сегодня поменялась не схема работы внутри учреждения, – отметил главврач больницы Юрий Моисеев. – Поменялась схема работы с населением. Теперь в зависимости от анамнеза людей могут поместить либо в обычный, либо в провизорный стационар.

Особняком стоит инфекционное отделение, куда поместили первых трех костанайцев, у которых обнаружили коронавирус. Отдельно стоящее здание, возле входа дежурит патруль полиции. Внутри есть помещения, где находятся пациенты. В эту зону врачи входят только в специальном облачении. Бригада, кстати, живет в том же отделении, но в «чистой зоне». Как отметил главврач, после того как вылечат инфицированных коронавирусом, сами врачи ­уйдут на карантин на две недели. Связь держат через мессенджеры. Для пациентов, которые поначалу трудно переносили изоляцию, создали специальные чаты, где отвечают на возникающие ­вопросы.

Режим ожидания

Многих волнуют вопросы гос­питализации. Сегодня в Костанайской областной больнице при мощности 545 коек занято лишь около 340. Все потому, что часть неэкстренных госпитализаций из районов и городов области отложили, хотя в прежнем режиме работает санавиация, которая доставляет экстренных пациентов. То же самое можно сказать о списках на госпитализацию в республиканские медцентры: каждый случай рассматривают и оценивают индивидуально, ведь кто-то может подождать операцию месяц, кто-то – и полгода, а у кого-то нет и недели.

– Патология течет по своим законам и может привести к тому, что плановая госпитализация станет экстренной, – отметил главный врач облбольницы Юрий Моисеев. – Есть определенные признаки, и каждый курирующий врач должен их знать.

Есть хорошие новости: некоторые республиканские медцент­ры возобновляют прием пациентов. В их числе Национальный научный медцентр. Из Костанайской области направления уже получили несколько человек, нуждающиеся в лечении. Одни едут с документами до блокпос­тов, других транспортируют санавиацией для минимизации нежелательных контактов. И вопросы госпитализации вновь решают с помощью телемедицинского центра.

Отмотать назад?

В разговорах с врачами разных отделений несколько раз начинала путаться, где заканчивается телемедицинский центр и начинается санавиация. И те, и другие сегодня на передовой. В условиях, когда ограничены передвижения по территории области и респуб­лики, роль этих подразделений сложно переоценить.

Как оказалось, отделение сан­авиации было открыто на базе костанайской областной больницы еще в 1947 году. И долгое время оно называлось «отделение экстренной и плановой консультативной помощи». То есть совмещало в себе функции телемедицины и санитарной авиации. Передача санавиации в структуру скорой помощи несколько изменила расстановку сил. И вот почему.

Сегодня телемедицинский центр не является круглосуточной экстренной службой, где на связи всегда есть человек, который может пригласить нужного узкого специалиста из отделений областной больницы. В скорой помощи, где нынче базируется санавиация, дежурный есть, но нет врачей узких специальностей, которые могли бы помочь здесь и сейчас. Дружба и взаимовыручка, конечно, спасают, но вопросы остаются. Ведь, по сути, сегодня санавиация в структуре скорой помощи и телемедицина на базе областной больницы – юридичес­ки разные организации. Потому могут возникать заминки с поис­ком нужных специалистов, потому как дежурный врач не может просто так оставить пост и уехать за пациентом в удаленный район посреди ночи, получив вызов из совершенно другой организации.

Специалисты говорят, что в больших городах, как Нур-Султан или Алматы, а также компактно расположенных странах такой подход, когда санавиация и скорая помощь являются единым целым, оправдан. Скорая помощь часто использует возможности санавиации для доставки пациен­тов в больницы, минуя пробки. Однако в таких регионах, как Костанайская область, где из конца в конец сотни километров пути, важно оперативно не только дос­тавлять, но и консультировать. И есть мнение, что хорошо было бы вернуть отделение санавиации обратно в структуру областной больницы. Но здесь позиции разных врачей и специалистов, как обычно, расходятся.

Сегодня связь между двумя час­тями когда-то единой службы держат с помощью единой элект­ронной почты, куда поступают данные обо всех пациентах. К ней имеют доступ как сотрудники скорой помощи (читай – санавиа­ции), так и телемедицинского центра. Врачи облбольницы частично заключили договоры с областной станцией скорой помощи, чтобы иметь право оперативно выезжать в районы и получать за свою работу зарплату. Медики стараются не акцентировать на этих сложностях внимание, подчеркивая, что главное – спасти пациента. Однако порой от скорости принятия решений зависит человеческая жизнь.