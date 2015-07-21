Свежий выпуск Внимание: подросток! Алексей МИЛЮК, начальник управления организации профилактики правонарушений Комитета административной полиции МВД РК

Правовое воспитание особенно важно для несовершеннолетних, которые в силу возраста и отсутствия жизненного опыта зачастую легко поддаются дурному влиянию, склонны к экстремальным поступкам, идущим вразрез с общепринятыми нормами поведения.

Не осознавая до конца возможные последствия содеянного, желая повысить самооценку и утвердиться в глазах сверстников, юноши и девушки совершают порой поступки, подпадающие под статьи Уголовного кодекса. При этом их поведение может спровоцировать и взрослых на сексуальные посягательства в отношении них самих. В этой связи Министерством внутренних дел Казахстана проводится планомерная работа по совершенствованию действующего законодательства.

Как известно, введена ответственность для владельцев развлекательных заведений за посещение таких мест несовершеннолетними в ночное время. И это правильно, ведь ребенок не осознает опасностей, которые могут подстерегать его здесь. А хозяевам всевозможных кафе и дискотек, конечно же, выгодно иметь у себя такую клиентуру, которая, как правило, не знает цену деньгам и не замечает времени.

Помимо постоянной работы по пресечению подобных фактов, проводятся и крупные акции, такие, к примеру, как республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Последняя состоялась в апреле и длилась в течение десяти дней. За это время в органы внутренних дел было доставлено более 10 тыс. несовершеннолетних, в том числе за совершение преступ­лений – 66, административных правонарушений – 6 039, за безнадзорность и беспризорность – 2 571. Из них в центры адаптации помещено 680, поставлено на учет около 2 тыс.

Помимо этого, было возбуждено 17 уголовных дел по статье 194 УК РК по фактам вымогательств в учебных заведениях, задержано 12 несовершеннолетних за незаконное хранение и ношение запрещенных предметов.

Введена и ответственность родителей за нахождение их детей в ночное время вне жилых помещений и неисполнение без уважительных причин обязанностей по воспитанию своих чад, повлекшее совершение ими умышленных преступлений или административных правонарушений. Применяемая статья 140 УК РК предусматривает штраф в размере до 200 МРП, либо исправительные или общественные работы, либо арест на срок до 60 суток. И это правильно, поскольку родители, не участвующие в судьбе ребенка, своим равнодушием и бездействием фактически способствуют осложнению криминогенной обстановки.

Сегодня меры индивидуальной профилактики применяются в отношении более чем 11 тыс. неблагополучных семей, в которых насчитывается около 15 тыс. детей. За неисполнение обязанностей по их воспитанию к административной ответственности привлечено более 1 тыс. мам и пап, свыше 200 из них лишены родительских прав. Возбуждено свыше 200 уголовных дел по статье 140 УК РК за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних со стороны родителей или лиц, их заменяющих.

Среди действенных мер профилактики – ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и увеличение возрастного ценза на продажу алкогольной продукции лицам до 21 года.

Ведется и разъяснительно-про­светительская работа. Так, в целях формирования законопослушного поведения и повышения правовой грамотности у детей и подростков прошла республиканская акция «Подросток – Закон – Безопасность». В ней приняли участие учащиеся более 700 колледжей и 5 тыс. общеобразовательных школ.

В ходе мероприятия ребята посетили свыше тысячи различных объектов органов внутренних дел и образования, в том числе ГОВД, РОВД, спецучреждения ОВД, специальные организации образования и центры адаптации несовершеннолетних. Для учащихся также были организованы посещения музеев ОВД, где их ознакомили с биографиями ветеранов МВД, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также отличившихся при исполнении служебных обязанностей.

Необходимо отметить, что в целях адресного воздействия на состояние подростковой преступности и формирования у несовершеннолетних законопослушного поведения МВД проводится немало мероприятий на республиканском уровне с участием представителей заинтересованных государственных органов, партии «Нур Отан», НПО и общественности. В их числе – ОПМ «Семья и школа», «Выпускные вечера», «Каникулы», «Дети в ночном городе» и акции «Не сиди без дела», «Семья особой заботы», «Я и мой полицейский». В целом с начала года сотрудники полиции совместно с заинтересованными госструктурами провели свыше 57 тыс. выступлений в учебных заведениях и СМИ на правовую тематику, в том числе направленных на разъяснение законодательства по защите прав детей.

Очень эффективный метод ранней профилактики правонарушений среди подростков – организация их досуга. В связи с этим во всех ведомственных спортивных залах МВД на бесплатной основе проводятся занятия для несовершеннолетних из неблагополучных семей. Всего охвачено около 10 тыс. детей.

Другой известный метод – это труд. Для обеспечения занятости подростков, состоящих на профилактическом учете и в списках органов внутренних дел, по стране с 29 июня по 2 июля текущего года была проведена акция «Занятость».

Имеются и другие положительные сдвиги в вопросах организации трудовой занятости подростков в свободное от учебы время и в период каникул. Например, еще в марте текущего года был подписан совместный приказ министерств здравоохранения и социального развития, образования и науки и внутренних дел «Об утверждении Порядка взаимодействия государственных и местных исполнительных органов по вопросу оказания содействия в трудоустройстве несовершеннолетних, достигших 14 лет, состоящих на учете органов внутренних дел, и из малообеспеченных и неблагополучных семей».

В результате принимаемых мер в последние 10 лет наблюдается ежегодное снижение подростковой преступности в среднем на 6–7%. Так, если в 2004 году несовершеннолетними было совершено более 6,5 тыс. преступлений, то в 2014 году этот показатель уменьшился в два раза и составил 3,5 тыс. Заметно сократилось количество совершенных ими тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в 5 раз – убийств, в 4 – разбоев, в 3 – причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилования. Наполовину меньше подростков было привлечено к уголовной ответственности – с 9 тыс. в 2004-м до 4,2 тыс. в 2014 году.

Таким образом, проводимая работа способствует значительному снижению подростковой преступности, а также формированию социально-положительного поведения проб­лемных несовершеннолетних, воспитанию их в духе казахстанского патриотизма, уважения к старшим, позитивного отношения к труду и здоровому образу жизни.



