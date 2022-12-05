Внимание! Поезд задерживается

Железная дорога – это математически точная отрасль, предприятие непрерывного цикла, круглосуточно и без выходных работающее как часы. В былые времена по пронзительному паровозному гудку действительно можно было сверять точность хода наручных часов. В некоторых странах до сих пор так и происходит. В Японии местные поезда прибывают на станции в строго установленное время, даже за минутные опоздания железнодорожные компании приносят публичные извинения.

Но это Япония, которая всегда славилась своей пунктуальнос­тью, а в Казахстане, где принято опаздывать, опаздывают даже поезда, что создает немало проб­лем населению. Более того, это стало нормой. Люди порой вынуждены ночевать на вокзалах, вдали от дома, менять свои планы, терпеть неудобства и все за свои же деньги. Этакий билет на квест.

Недавно со столичного железнодорожного вокзала Астана-1 люди не могли уехать более десяти часов из-за задержки поез­дов. Более того, для ожидающих пассажиров на вокзалах не было создано условий – холодно, нет комнаты ожидания, питания, а ночлег приходится искать за свой счет. Даже туалет и тот платный. Никакой исчерпывающей информации о том, на сколько задерживается поезд, никто не предоставляет. На табло, как жалуются пассажиры, данные не обновляются.

Казахстанцы негодуют и жалуются в первую очередь в соц­сетях: «В зимнее время ездить поездами, оказывается, так же ненадежно, как и летать самолетами. И если задержку самолета по причине погодных условий еще как-то можно понять, то задержку поездов… С раннего утра (это для меня, а может, и еще раньше) в Астану не может пробиться ни один поезд. Мой задерживают уже на восемь часов (все планы летят под откос), одновременно задерживают и все остальные. Вроде ни бурана, ничего такого. Снег давно лежит. Но для КТЖ зима как в первый раз», – писала раздосадованная пассажирка в одной из столичных групп в Facebook.

Позже она добавила, что поезд пришел через 10 часов. Правда, женщина отметила, что пассажирам предоставили бесплатное питание и чай.

И таких историй немало: «28 ноября поезд 51 Алматы – Уральск опоздал на шесть часов... ничего не предложили в виде компенсации... могли ведь заранее сообщить о задержке, мы бы дома ожидали... совсем отсутствует система оповещения»; «Я 17 ноября сидела на старом вокзале, поезд опаздывал на 15 часов»; «Сегодня на «Тальго» по маршруту Шымкент – Астана приехали с опозданием на 2,5 часа. Зачем тогда называют скоростным, если всех пропускает по дороге. И такие опоздания бывают очень часто»; «Отправлял родных в Павлодар на 117-м поезде. Приехал по расписанию поезда в 6.40 утра. На вокзале – людей километр. Все поезда опаздывают минимум на час, даже вроде Кокшетау здесь рядом, и тот опоздал. Наш поезд опоздал на 3 часа»; «Тальго» до Кокшетау опаздывает каждый день на час, иногда на два. Два месяца каждую неделю ездим и всегда на вокзале два часа ждем»; «19.11.22 наш поезд опоздал на два часа ...Это «Тальго» – скоростной поезд, я с маленькой дочкой, которой два месяца, на вокзале сидела»; «Мы 19.11 на 52-м поез­де уехали из Астаны в Алматы с 15-часовым опозданием»…

Казахстанцы недоумевают – почему в советское время, когда офис «Казахской железной дороги» располагался в четырехэтажном здании в Алматы, все успевали делать, и поезда не опаздывали. А сейчас, в век информационных технологий, когда здание в 40 этажей, большой руководящий состав, настроить работу железнодорожного транспорта и навести порядок на вокзалах не могут?

Многие опасаются, что новогодние праздники, учитывая такой форс-мажор, будут испорчены, ведь традиционно в это время на железную дорогу большая нагрузка.

Ну а причину опозданий ж⁄д транспорта казахстанцы связывают с сошедшим недавно товарным поездом. Напомним, в Карагандинской области 17 ноября в 6.15 на перегоне Карабас – ОП 767 участка Караганда – Сортировочная – Акадыр с рельсов сошли 14 грузовых вагонов. Благо жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам. Для расследования обстоятельств случившегося в АО «НК «Қазақстан темір жолы» создали специальную комиссию.

Одно упавшее на контактную сеть дерево способно выбить из расписания десяток поездов. Здесь авария на железной дороге обернулась транспортным коллапсом. Эвакуировать пришлось больше тысячи пассажиров, все они в тот момент были в пути. Для застрявших организовали специальный поезд. ЧП тогда сдвинуло расписание поездов минимум на три часа. С тех пор якобы наблюдается отклонение от графика.

Но в пресс-службе «Қазақстан темір жолы» сообщали, что нарушения графика движения пассажирских поездов наблюдаются из-за ограничения их скорости на участках, где проводятся работы по текущему содержанию и капитальному ремонту пути. Также отметили, что железнодорожники делают все возможное для оперативного восстановления графика движения поездов.

В КТЖ заверили, что ситуацию держат на контроле и принят ряд мер.

– В последнее время наблюдаются нарушения в графике движения пассажирских поездов. В связи с этим внесены изменения в маршруты курсирования поез­дов «Тальго» № 51⁄52 сообщением Алматы-2 – Уральск и № 105⁄106 сообщением Алматы-2 – Петропавловск. С 1 декабря 2022 года на один рейс сокращены маршруты следования пассажирских поез­дов № 51⁄52 до станции Актобе и № 105⁄106 до столицы. Для вывоза пассажиров с сокращенных маршрутов назначаются разовые поезда: из Актобе до Уральска и обратно – № 505⁄506, из Астаны до Петропавловска – № 507. Также с 1 декабря 2022 года со станции Алматы-2, по обороту из Петропавловска со 2 декабря 2022 года на один рейс отменяется поезд № 105⁄106, сформированный вагонами «Тальго». Вместо него назначается поезд № 509⁄510 из стандартных вагонов, – уточнили в пресс-службе «Қазақстан темір жолы».

За несостоявшуюся поездку пассажирам обещали произвести полный возврат стоимости билета.

– Согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом пассажирам с прерыванием поездки возвратят стоимость проезда за непроследованное расстояние. Пассажирам, оформившим билеты на поезд «Тальго», но проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет выплачена разница стоимости проезда, – уточнили в нацкомпании и принесли извинения за доставленные неудобства.