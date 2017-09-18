​Внимание приоритетным секторам экономики

Одним из пунктов рабочей поездки Премьер-министра стало совещание с участием руководителей крупных нефтегазовых компаний, где были рассмотрены перспективы технологической модернизации нефтегазовой отрасли. В рамках мероприятия выступили с докладами аким Атырауской области Нурлан Ногаев, министр энергетики Канат Бозумбаев, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, рассказавшие о мерах, реализуемых со стороны Правительства в контексте цифровизации нефтегазовой отрасли.

В свою очередь выступили представители международных компаний, среди которых генеральный директор консорциума Karachaganak Petroleum Operating B.V. Ренато Мароли, директор компании North Caspian Operating Company Бруно Жардэн, заместитель гендиректора ТОО «Тенгизшевройл» Имир Боннер, генеральный директор АО «СНПС–Актобемунайгаз» Ван Цзюньжэнь, а также зампредседателя правления АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» Адильбек Беклиев. Они рассказали о планах по модернизации своих предприятий и внедрению новых технологий в производство.

В ходе своего выступления Бакытжан Сагинтаев отметил, что Третья модернизация экономики, которая сопряжена с технологичес­ким перевооружением базовых отраслей, ставит перед Правительством ряд задач по созданию условий для повышения квалификации работников нефтяной отрасли, обеспечения перетока потенциально высвобождаемых работников занятостью и увеличения местного содержания в реализации проектов. Вместе с тем было отмечено, что международным компаниям, которые работают на территории Казахстана, нужно повышать уровень социальной ответственнос­ти перед местным населением, в частности, расширять доступ отечественных компаний к проводимым тендерам, активнее привлекать казахстанских работников на производство и повышать их квалификацию. В настоящее время такая работа со стороны иностранных инвесторов проводится не в полной мере.

В планах Правительства по цифровизации этой отрасли основным направлением является пов­семестное внедрение элементов Четвертой промышленной революции: автоматизации, роботизации, искусственного интеллекта и обмена «большими данными», что приводит к существенному повышению производительности труда и конкурентоспособности всей отрасли. Правительство совместно с бизнесом работает над планом комплексных мер технологичес­кого перевооружения базовых отраслей до 2025 года, который позволит поставить озвученные меры на системную основу.

В то же время внедрение новых технологий и цифровизация связаны с потенциальным высвобож­дением работников. Заранее прогнозируя подобные ситуации, Правительство развивает секторы, которые могут решить этот вопрос. Среди них – сервисная экономика и экономика простых вещей, то есть сферы, которые имеют наибольший потенциал быстрого роста при соответствующей поддержке со стороны государства.

Помимо этого, в ходе встречи были обсуждены проекты сохранения уровня добычи на месторож­дении Карачаганак, будущего расширения ТОО «Тенгизшевройл» и вопросы технологического перевооружения газовой отрасли. В мероприятии также приняли участие представители госорганов, акиматов Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской и Кызылординской областей, ФНБ «Самрук-Казына», НУХ «Байтерек» и другие.

Бакытжан Сагинтаев провел встречу со студенческой молодежью региона по вопросам подготовки кадров для профессий будущего и повышения конкурентоспособности выпускников в современных рыночных условиях.

В ходе встречи участники обсудили ход реализации поручений Главы государства по соз­данию в Казахстане учебных центров мирового уровня, тематику госпрограммы «Цифровой Казахстан» и другие актуальные вопросы. В рамках дискуссии выступили студенты и выпускники высшей технической школы АРЕС PetroTechnic – Асель Жумагулова, Султанбек Габбасов, Гайса Ергалиев и Валерия Гаврищева. Свои комментарии по теме дал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Отвечая на вопросы студентов, Бакытжан Сагинтаев отметил, что сегодня в Казахстане реализуется Третья модернизация экономики, которая характеризуется созданием новых индустрий и цифровизацией базовых секторов. Внедрение передовых технологий открывает большие возможности, но вместе с тем требует освоения новых навыков и компетенций. Правительство проводит комплексную работу, чтобы создать молодым людям все необходимые условия для получения необходимых квалификаций и таким образом помочь адаптироваться к меняющимся условиям современного рынка. В частности, с текущего года начинается реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». В первую очередь будет охвачена безработная и самозанятая молодежь, а также люди трудоспособного возраста, не имеющие профессионального образования. Продолжается работа по обновлению учебных программ для всех уровней образовательной системы, формированию IТ-знаний, финансовой грамотности и критического мышления.

Бакытжан Сагинтаев также встретился с членами Регионального совета НПП «Атамекен» и провел совещание по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Премьер-министр отметил, что Правительство проводит комплексную работу по привлечению бизнеса к реализации Третьей модернизации экономики, которая была объявлена Главой государства. Речь идет в первую очередь о широком внедрении и использовании бизнесом цифровых технологий во всех приоритетных секторах экономики. Для этого соз­дается система стимулов, среди которых совершенствование нормативной базы, снижение издержек для цифровой трансформации предприятий, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в цифровые проекты.

Было отмечено, что у предпринимателей Атырауской области в этом направлении существуют значительные возможности и перспективы, так как нефтегазовая отрасль является одной из наиболее восприимчивых для внедрения элементов Индустрии 4.0. Вместе с тем Правительство продолжит работу по поддержке бизнеса в рамках новых государственных программ: по развитию АПК, продуктивной занятости и массового предпринимательства, которые также содержат инструменты поддержки бизнеса, в том числе в виде льготного кредитования.

В тот же день глава Правительства посетил рыбоводный комплекс ТОО «Caspian Royal Fish» и ряд производственных объектов месторождения Кашаган. В первую очередь Бакытжан Сагинтаев совершил облет морских объектов месторождения, в частности, искусственного острова D и завода по переработке нефти и газа «Болашак», затем побывал в вахтовом поселке постоянного проживания Самал и осмотрел завод по производству гранулированной серы. Кроме этого, уже непосредственно в самом областном центре Премьер-министр ознакомился с ходом строительства жилья по программе «Нұрлы жер».

Отдельный разговор коснулся качества оказания государственных услуг. Бакытжан Сагинтаев посетил один из городских цент­ров обслуживания населения гос­корпорации «Правительство для граждан» по Атырау.