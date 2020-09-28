Внимание регионам

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Ербол Тишкамбаев

Среди них – эффективность дистанционного формата образования в школах, подготовка медицинских кадров и готовность властей к возможной второй волне коронавируса. Руководство медицинского университета сообщило парламентариям, что по итогам прошлого учебного года практически 90% выпускников были трудоустроены в учреждения здравоохранения. Однако и этого недостаточно, считают сенаторы. В стране наблюдается острая нехватка врачей, особенно сейчас, когда ожидается вторая волна пандемии, необходимо готовить врачей инфекционистов и вирусологов. Об этом заявил депутат Мурат Бактиярулы во время встречи с преподавателями медицинского вуза города Семея.

– Мы видим, что подготовка врачей перешла в новый формат. Ознакомившись с базой медицинского университета, мы увидели, что здесь есть квалифицированные врачи, профессорско-преподавательский состав. Но есть один вопрос, который нужно учитывать. Министерство здравоохранения должно пересмот­реть свое видение касательно медицинских специальностей. Например, в нашей стране не хватает около 4 000 врачей, особенно инфекционистов, вирусологов. В связи с этим нужно открывать соответствующие кафедры и специальности, – сказал Мурат Бактиярулы.

Парламентариев также интересуют вопросы формирования и освоения образовательных грантов, занятость молодых специалистов и результаты гос­программы «С дипломом – в село». Вместе с тем депутаты Сената проинспектировали ход реа­лизации программ «Дорожная карта занятости-2020» и «Нұрлы жер» и осмотрели строя­щиеся дома для социально уязвимых слоев населения и культурно-спортивный комплекс. Кроме того, депутаты ознакомились с процессом строительства домов для многодетных семей, новой школы, состоянием и проблемными вопросами жизнедеятельности сельских населенных пунктов в период пандемии. Депутаты посетили больницу скорой медицинской помощи, где ознакомились с работой отделения гибридной операции и обсудили вопрос о повышении заработной платы медицинским работникам. Также сенаторы посетили педагогический колледж им. М. О. Ауэзова и подняли вопрос о присвоении учебному заведению особого статуса «Национальный педагогический колледж».

Кроме того, депутаты посетили родину Абая. Побывали в Акшокы, где ознакомились с работой музея Кунанбая Оскенбайулы. Далее делегация направилась в Жидебай. На родине великого мыслителя гости посетили мемориальный комплекс «Абай-Шакарим». После сенаторы отправились в Карауыл, где их ознакомили с работой 25-мет­рового плавательного бассейна, так же они возложили цветы к памятнику Абая. Ознакомились в ходе визита депутаты и с социальными объектами села. В частности, посетили новую школу и строящиеся дома для многодетных семей. В селе Кас­кабулак побывали в сельской школе-интернате и амбулатории. По итогам поездки депутаты отметили положительное развитие региона.

– В рамках поездки мы побывали в Семее и на родине Абая в Жидебае, поскольку в этом году мы празднуем 175-летие нашего великого земляка. Целью нашего визита было проконтролировать выполнение Послания Президента страны. Хочется отметить, что все проекты в рамках «Дорожной карты занятости» выполняются хорошо, регион развивается. В Семее застраивается новый микрорайон «Карагайлы», развитие идет полным ходом, – ­заключил депутат Сената Мурат Бактиярулы.

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