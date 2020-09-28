Внимание регионам
199
Ербол Тишкамбаев
Среди них – эффективность дистанционного формата образования в школах, подготовка медицинских кадров и готовность властей к возможной второй волне коронавируса. Руководство медицинского университета сообщило парламентариям, что по итогам прошлого учебного года практически 90% выпускников были трудоустроены в учреждения здравоохранения. Однако и этого недостаточно, считают сенаторы. В стране наблюдается острая нехватка врачей, особенно сейчас, когда ожидается вторая волна пандемии, необходимо готовить врачей инфекционистов и вирусологов. Об этом заявил депутат Мурат Бактиярулы во время встречи с преподавателями медицинского вуза города Семея.