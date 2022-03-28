Больше 350 разыскиваемых преступников задержали за 10 дней совместной со странами СНГ операции «Розыск».

Так, в МВД отчитались о задержании в городе Лисаковске Костанайской облас­ти 30-летнего жителя Талдыкоргана. Его разыскивали еще с января этого года за покушение на убийство бывшей супруги. Тем временем в городе Алга Актюбинской области задержан 52-летний житель Актобе. По данным ведомства, его разыскивали за покушение на убийство двух жителей областного центра. Как стало известно, мужчина нанес им ножевые ранения осенью прошлого года.

В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области был также задержан 43-летний житель Кызылорды. Ему вменяют покушение на убийство 25-летнего парня.

В Алматы же задержан 37-летний мужчина, который в мае 2021 года в селе Мерке Жамбылской области совершил изнасилование несовершеннолетней. В числе задержанных также 59-летняя гражданка Узбекистана, разыскиваемая с апреля 2003 года за убийство мужа в Ташкенте, 52-летний гражданин РФ, разыскиваемый с сентября 1997 года УВД Ростовской облас­ти за убийство двух граждан, 55-летний житель Актау, разыскиваемый с сентября 2008 года ГУВД города Ашхабада Республики Туркменистан за разбойное нападение на продуктовый магазин.

При этом в Хабаровском крае РФ сотрудниками уголовного розыска был задержан и 36-летний житель Темиртау. Его разыскивали с августа 2015 года как соучастника похищения и убийства жителя города. А в Ташкенте был установлен и задержан 30-летний житель Туркестанской области, разыскиваемый с марта за вымогательство 25 млн тенге у предпринимателя из города Сары­агаша. Разыскиваемых граждан РК задержали, помимо прочего, и в Согдийской области Республики Таджикистан, а также в городе Тольятти Самарской области. И если первым было предъявлено обвинение в совершении убийства с применением огнестрельного оружия в 2019 году, то второму – хищение 294 млн тенге путем незаконного доступа в информационную систему АО «Казпочта».

В целом по итогам 10 дней операции установлено и задержано 353 разыскиваемых преступника. Кроме того, установлено мес­тонахождение 122 без вести пропавших, в том числе четырех разыскиваемых странами СНГ, идентифицированы личности трех неопознанных трупов.