Внимание – ветеранам

Как сообщил аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram, несмот­ря на карантинные ограничения, власти постарались уделить должное внимание фронтовикам и труженикам тыла. Были организованы ­шествие и выступление военного оркестра. Каждому ветерану Великой Отечественной войны в канун праздника оказали финансовую помощь в размере 1 млн тенге, также денежные средства предусмотрены приравненным по льготам к ветеранам войны и ветеранам труда. Есть и другие меры социальной поддержки.

Накануне по поручению Главы государства в столице был открыт памятник дважды Герою Советского Союза, легендарному летчику Талгату Бегельдинову.