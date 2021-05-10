Внимание – ветеранам

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Владимир Осипов

Как сообщил аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram, несмот­ря на карантинные ограничения, власти постарались уделить должное внимание фронтовикам и труженикам тыла. Были организованы ­шествие и выступление военного оркестра. Каждому ветерану Великой Отечественной войны в канун праздника оказали финансовую помощь в размере 1 млн тенге, также денежные средства предусмотрены приравненным по льготам к ветеранам войны и ветеранам труда. Есть и другие меры социальной поддержки.


Накануне по поручению Главы государства в столице был открыт памятник дважды Герою Советского Союза, легендарному летчику Талгату Бегельдинову.

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